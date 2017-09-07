Четверг, 07 сентября

Օбщество

Состояние двух пострадавших в ДТП в Грузии крайне тяжелое. МИД Армении ищет их родственников



Как уже сообщалось, ночью на автотрассе Мхцета-Степанцминда-Ларс произошло ДТП, вследствие которого погибли двое граждан России армянской национальности, три человека получили травмы.

Пострадавшие пассажиры были доставлены в медпункт в Мхцети. Один из них несовершеннолетний.

Как сообщили Hetq.am в управлении информации и связей с общественностью МИД РА, состояние двух пострадавших крайне тяжелое, третий находится в удовлетворительном состоянии.

Посольство Армении в Грузии пытается найти родственников пострадавших пассажиров. В МИД призвали граждан, которые считают вероятным факт нахождения в данное время своих родственников на месте происшествия связаться либо с ними, либо с посольством Грузии.


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