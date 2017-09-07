Правительство планирует сократить срок возврата НДС экспортерам

Сегодня состоялось очередное заседание Правительства РА, которое вел Премьер-министр РА Карен Карапетян. Перед обсуждением вопросов повестки дня Премьер-министр дал ряд поручений.



Относительно сроков возврата НДС экспортерам сферы виноделия и виноградарства председателю Комитета госдоходов при Правительстве РА поручено в двухдневный срок изучить вопрос и представить в Аппарат Правительства предложение о сокращении возврата НДС занимающимся переработкой винограда компаниям при экспорте продукции.

Коснувшись предотвращения незаконного отлова раков,

Глава Правительства поручил Министру охраны природы РА, в частности, исключить случаи продления или переоформления сроков выданных в предыдущие годы разрешений на отлов. Кроме этого, министерство в двухмесячный срок представит в Аппарат Правительства предложения относительно пересмотра порядка предоставления разрешений на отлов раков.



Третье поручение Главы Правительства касалось находящихся на территории республики объектов незавершенного строительства. Премьер-министр поручил председателю Государственного комитета по градостроительству при Правительстве РА и губернаторам совместно с мэром Еревана в месячный срок провести инвентаризацию всех таких строений и земельных участков, имеющихся на территориях особого регулирования градостроительной деятельности и у дорог межгосударственного и республиканского значения, в центральных частях городов республики и в двухмесячный срок представить предложения относительно дальнейшей судьбы этих строений.



Коснувшись стартовавших работ по разработке документа «Стратегия развития Армении 2030», Премьер-министр, обращаясь к руководителям всех республиканских исполнительных органов, призвал создаваемые с этой целью рабочие группы формировать из лучших специалистов и активно вовлекать их в работы по разработке документа «Стратегия развития Армении 2030».

Правительство приняло соответствующее постановление, которым предлагается предоставлять инвалидные коляски и слуховые аппараты на основании сертификатов, давая возможность имеющему инвалидность лицу получить коляску или слуховой аппарат в соответствии с его потребностями.



Правительство выступило с законодательной инициативой, представив пакет проектов законов РА по внесению изменений и дополнений в законы РА «Об энергетике», «О лицензировании» и «О государственной пошлине». В результате принятия предложенных изменений будет совершен переход от имеющейся сегодня на рынке единственной регулирующей модели покупатель-продавец к новой, либеральной модели, будут внедрены современные правила торговли, усовершенствованная система тарифного регулирования, новые инструменты стимулирования межгосударственной торговли, при этом приоритетами будут защищенность потребителей внутреннего рынка и распределение ответственности между участниками рынка.



Правительство одобрило концепцию управления твердыми бытовыми отходами Ширакской области РА. При этом предлагается внедрить в области сооответствующую европейским критериям управления твердыми бытовыми отходами рентабельную, отвечающую экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям подсистему, услугами которой будет пользоваться все население области.



Другим постановлением Правительства предлагается установить, что с целью исключения двойного налогообложения доходов и имущества и применения некоторых положений действующих международных соглашений РА о предотвращении уклонения от уплаты налогов, факт резидентства обосновывается также документом, генерированным посредством ведущейся компетентным органом соответствующей страны электронной системы или из нее.

С целью решения жилищных проблем долгие годы проживающих в общежитиях местных жителей и членов их семей Правительство приняло постановление о дарении жилплощади, которым будет решен жилищный вопрос 46 семей.



Карен Карапетян поручил начальнику Управления при Правительстве РА по управлению государственным имуществом провести инвентаризацию освободившихся в результате оптимизации строений и в октябре представить о них справку с целью обсуждения.