Решение о прекращении уголовного дела против Миграна Погосяна не будет предоставлено Hetq.am: суд не удовлетворил иск “Журналистов-расследователей”

Четвертого сентября суд общей юрисдикции ереванских административных округов Арабкир и Канакер-Зейтун принял решение отклонить поданную общественной организацией “Журналисты-расследователи” жалобу на бездействие старшего следователя по особо важным делам Специальной следственной службы РА Д.Костандяна.

Напомним, что ССС отказалась предоставить решение о прекращении уголовного дела об офшоре, возбужденного против бывшего руководителя Службы принудительного исполнения судебных актов, генерал-майора юстиции Миграна Погосяна.

ОО “Журналисты-расследователи” обратилась и в Генпрокуратуру, откуда тоже получила отказ. В конце концов в июле этого года организация обратилась в суд с просьбой обязать осуществляющий уголовное производство орган предоставить копии решений о возбуждении уголовного дела, прекращении производства по этому же уголовному делу и неосуществлении уголовного преследования.

Представители сайта Hetq.am Ара Казарян и Артак Зейналян обосновали, что принятое следователем Д.Костандяном решение о непредоставлении вышеупомянутых решений нарушило права и законные интересы апеллянта. Председатель ОО “Журналисты-расследователи и главный редактор электронного издания Hetq.am Эдик Багдасарян затребовал эти решения не в узколичных интересах, а для осуществления своей миссии общественного значения.

“В данном случае распространенный организацией “Журналисты-расследователи” и сайтом www.hetq.am информационный материал, на основании которого было возбуждено уголовное дело, содержал сведения о представляющих общественный интерес случаях, о вовлеченности занимавшего долгое время высокий государственный пост, а в настоящее время являющегося депутатом Национального Собрания лица в крупные коррупционные сделки”,- отметили юристы.

Кроме того, по их утверждению, решения о прекращении производства уголовного дела и уголовного преследования явились вмешательством в право на распространение апеллянтом сведений и идей, поскольку в результате этих решений не последовало уголовно-правовое следствие распространенных сведений.

Суд констатировал, что председатель ОО “Журналисты-расследователи” и редактор сайта www.hetq.am Эдик Багдасарян не представил компетентным органам сообщение в порядке, установленном ст.178 УК РА. Кроме того, согласно суду уголовное дело было возбуждено не на основании сообщения ОО “Журналисты-расследователи и газеты Hetq.am как юридических лиц, а на основании сообщений СМИ в порядке, предусмотренном ст.17 Уголовно-процессуального кодекса.