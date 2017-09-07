Кафе на колесах

Неделю назад по адресу Сарьяна,1 в Ереване появился автобус-кафе “Starbus”. По словам авторов бизнес-проекта, это первое в Армении кафе на колесах. Идея “Starbus” принадлежит Тиграну Залиняну и его другу Мише.

Кафе открылось в винтажном автобусе марки “Икарус” 1976 г. выпуска. В прошлом он использовался для организации туристических экскурсий, а сейчас паркуется на улице Сарьяна. Тигран и Миша собираются путешествовать на этом автобусе-кафе по областям страны. В дальнейшем у “Starbus” появится свой маршрут, который позволит “пассажирам” совершать прогулки по Еревану и одновременно делать заказы.

“Как-то я пришел домой уставшим, лег и начал думать о новых проектах и заснул. Проснувшись утром, я уже наполовину представлял эту идею. Позвонил своему другу Мише, предложил встретиться. Вместе начали обдумывать проект. Потом к нам присоединился наш третий друг, и так, дополняя друг друга, мы придумали идею автобуса-кафе”,- рассказал Тигран.

После этого друзья приобрели “Икарус”. Тиграну Залиняну 26 лет, по специальности он психолог, занимается также разработкой и реализацией бизнес-проектов. Для него было важно, чтобы бизнес, который они собирались начать, был оригинальным.

“Армении нужные такие позитивные, классные проекты, которые будут рассчитаны на длительный срок”,- утверждает Тигран, которого в этом бизнесе больше всего привлекает идея необычного кафе.

Снаружи автобус покрашен в белый и зеленый цвета. Внутри размещены столики и небольшие скамейки. В задней части машины оборудован бар, где готовят заказы посетителей.

Неслучайным был и выбор улицы Сарьяна. По словам Тиграна, на этой улице его привлекло дыхание Франции, спокойствие, уют.

Название “Starbus” Тиграну подсказала его мама. Уже были составлены маркетинговые шаги, запланирована работа кафе, оставалось найти подходящее название. Утром за чашечкой кофе мама Тиграна вместо “Starbucks” сказала “Starbus”. Эта оговорка и подсказала Тиграну подходящее название для кафе.

Команде молодых предпринимателей еще потребуется 1-2 месяца, чтобы вникнуть во все тонкости дела, аа затем начнется реализация других идей, связанных с автобусом-кафе. Основная цель авторов бизнес-проекта – превратить “Starbus” в бренд.

“Уверен, что эта работа меня устроит, и мы сможем расшириться. Нет такого бизнеса, такого дела, которое бы не работало, есть плохие работники. Нет такого продукта, который нельзя было бы продать”,- сказал Тигран.

Фото: Нарек Алексанян