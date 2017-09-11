Несейсмостойкие школы Армении

Если в Армении произойдет землетрясение магнутодой 5,5 баллов и более, то многие школьные здания или их отдельные части могут обрушиться, что повлечет за собой многочисленные жертвы и огромный материальный ущерб. Этот “сигнал” заставил правительство утвердить программу повышения сейсмостойкости государственных общеобразовательных школ Армении на 2015-2030 гг. В программу несколько раз были внесены изменения. В результате был утвержден список несейсмостойких школ страны, который включает 425 зданий, или 30% всех школ страны.

В список вошли также школы, на капитальный ремонт которых были выделены миллионы драмов и долларов из госбюджета, социальных программ, кредитных средств.

В список включены отремонтированные ранее школы

В беседе с нами учителя некоторых признанных несейсмостойкими школ заверили, что их здания безопасны, что на их ремонт из госбюджета было выделено миллионы долларов.

Так, 4-я старшая школа Гориса в 2007-2008 гг. была капитально отремонтирована. Директор Армине Шегунц рассказала, что ремонтные работы осуществил Фонд социальных инвестиций, расходы составили 110 млн драмов.

В число включенных в список школ вошла также школа в селе Шатин Вайоцдзорской облаасти, которая была отремонтирована в тот же период. В 2010 г. капитальный ремонт был проведен в школе села Айгеовит Тавушской области.

В 2007-2009 гг. ремонт был проведен и в указанной в списке старшей школе ванадзорского филиала Политехнического университета, которая размещена в одном из корпусов вуза. Ректор Армен Харатян сообщил, что после ремонта старшая школа переехала из времянки в университетский корпус. Ремонт нескольких корпусов (в том числе старшей школы) обошелся в 300 млн драмов.

При внесении в решение первого изменения Государственный комитет градостроительства на заседании в январе 2017 г. предложил заменить включенные в список школы, на капитальный ремонт которых в последние годы были потрачены значительные финансовые средства, на другие.

Однако автор проекта, Министерство территориального управления и развития (докладчик – министр Давид Локян), не принял предложение, сославшись на то, что “не представлен альтернативный вариант”.

Аналогичные предложения выдвинули также администрация Араратской области и мэрия Еревана, которые также были отклонены.

20 “привилегированных” школ

Из вышеупомянутых 425 школ правительство выделило 20, которые “нуждаются в улучшении условий в первоочередном порядке”. Вместе с тем, не конкретизировано понятие “улучшение условий”. Одним из принципов, которым был обусловлен выбор этих школ, состоит в следующем: к Еревану следует проявлять дифференцированный подход, осуществляя здесь около 30% программ, поскольку на столицу приходится около 30% учащихся всей страны. Несмотря на это, 12 подлежащих укреплению школ, то есть 60%, находятся в Ереване.

Согласно другому принципу, при отборе “не следовало включать школы, имеющие хорошие технические условия”.

Государственный комитет градостроительства отметил, что включенные в вышеуказанный список 20 школ ереванская школа номер 51 и основная школа номер 1 в городе Севане в последние годы были капитально отремонтированы на средства госбюджета. Ремонтные работы в этих школах ведутся и сегодня.

В связи с этим комитет предложил изъять их из списка, однако предложение не было принято с той мотивировкой, что для ереванской школы построен новый корпус и укреплению подлежит старое здание, а в севанской школе бюджетом предусмотрено не укрепительные, а ремонтные работы.

Однако Министерство финансов потребовало обосновать приведенные объяснения, так как в 51-ой школе госбюджетом был предусмотрен ремонт, а не строительство нового корпуса. При этом, согласно документам, планировалось усиление двух корпусов. С этой целью в 2016 г. был заключен подрядный договор на сумму 440 млн драмов, и в том же году из госбюджета было перечислено около 37 млн, еще 88 млн предусматривалось перечислить в 2017 г.

Министерство территорального управления и развития не приняло возражения Минфина, настояв на том, что “по заказу Госкомитета градостроительства осуществляются работы по капитальному ремонту одного корпуса школы”.

Что касается школы номер 1 в Севане, то она была исключена из списка 20 школ, тогда как Министерство финансов опровергло утверждения о проведении в школе только ремонтных работ, отметив, что в документах говорилось об “усилении при необходимости шести корпусов”.

Отметим, что в 2015 г. между правительством Армении и Азиатским банком развития было заключено соглашение о кредитной программе “Усиление сейсмической безопасности”, бюджет которго составлял 107 млн долларов США.

В решении правительства и программе его действий прямо не говорится о том, что 20 школ будут отремонтированы именно за счет этих кредитных средств, однако отмечается, что в результате утверждения проекта число учащихся в школах, которые станут более сейсмостойкими, увеличится на 13.037 детей.

В списке есть школы, которые ремонтируется по кредитной программе Всемирного банка

Hetq.am писал о программе капитального ремонта 17 старших школ страны за счет кредита ВБ, которая из-за недостаточности средств может остаться незавершенной.

Тендеры на капитальный ремонт пяти из этих школ уже состоялись. Это старшие школы в городе Ноемберяне (Тавушская область), в городе Мартуни (Гегаркуникская область), старшая школа номер 1 в городе Раздане (Котайкская область), 2-я старшая школа в городе Мецаморе (Армавирская область), старшая школа в Арарате (Араратская область).

Несмотря на это, старшие школы в Раздане, Мецаморе и Арарате, общая стоимость капремонта которых составляет более 4 млн долларов, включены и в список 425 несейсмостойких школ.

В эту программу вошли также 9 из 12 школ, которые подлежат ремонту по кредитной программе ВБ, но ремонт которых находится под вопросом. На июльском заседании ни одно из ведомств, представивших свои возражения и предложения, не заявило об этом.

Некоторые школы с низким уровнем сейсмостойкости не вошли в программу правительства

Представленный в июле 2017 г. проект решения, которым был утвержден список 425 несейсмостойких школ, правительство передало в Министерство территориального управления и развития.

Из предыстории этого решения выяснилось, что в 2015 г. в Армении был уже утвержден список 377 наиболее несейсмостойких школьных зданий.

Предварительные расходы на их усиление или строительство новых школ были оценены в 617 млн долларов, 107 млн из которых были предусмотрены на 2015-2020 гг.

После внесения изменений в данное решение был составлен список из 425 школ, в который, однако, вошли не все предыдущие 377 школ.

Изучение обоих решений показало, что в число 425 школ не включены 150 школ, признанных ранее несейсмостойкими.

Из них только 6-я средняя школа г.Арташата не является действующей. Еще два заведения преобразованы в ГНКО и в настоящее время не являются школами, но осуществляют образовательную деятельность для детей, нуждающихся в особох условиях обучения.

В числе указанных 150 школ есть школы, которые признаны аварийными. Вошедшая в 2015-ом в список, но затем изъятая из него школа в Ширакаване построена в 1896 г. По словам директора Джульетты Мкртчян, здание не ремонтировалось. Только в 2008 г. на средства Общеармянского фонда “Айастан” был сделан косметический ремонт, да и то частично.

В 2014 г. школьное здание было проверено на сейсмостойкость и установлено, что оноявляется аварийным. Директор не знала, что их школа не вошла в список 2017 г.

Здесь учатся 102 ученика. Благодаря сделанному в 2008 г. косметическому ремонту в классах чисто, но только внутри, отметила директор. Решением 2015 г. расходы на капитальный ремонт ширакаванской школы были оценены в 327 тыс. долларов.

Директор средней школы Сарнахбюра Амаяк Акопян сообщил, что один из трех школьных корпусов, в котором сейчас проводятся занятия, был отремонтирован в 2000-2001 гг. в рамках программы “Фонд социальных инвестиций”. Рабочие сменили крышу, установили новые двери и окна, однако на фундамент никто внимания не обратил.

В 2015 г. правительство прислало специалистов, которые заявили, что хотя здание отремонтировано, однако фундамент разрушен, вследствие чего корпус не подлежит эксплуатации. Остальные два корпуса никогда не ремонтировались и находятся в плачевном состоянии. В связи с этим необходимо построить новое здание школы.

“Заключение нам не дали. Я из их разговоров узнал, что фундамент полностью разрушен, проводить ремонт не имеет смысла. Нам никто никогда не говорил, что должна быть построена новая школа. Специалисты ушли, и по сей день никто по этому вопросу мне не звонил”,- сказал Амаяк Акопян.