Город Севан и озеро Севан

Хотя город и озеро имеют одинаковое название – Севан, ничего общего между ними нет. Озеро Севан считается одним из основных туристических центров Армении, а город Севан лишен необходимых для туризма даже минимальных инфраструктур. Из Еревана в Севан можно добраться на микроавтобусах, но до озера они не доезжают. К тому же отъезжают рано утром и не во все дни.

На прибрежных территориях озера нехватки в гостиницах и пансионатах не ощущается, а вот в городе Севане нет ни одной официально зарегистрированной гостиницы. Нет и четко курсирующего между городом и озером транспорта. В городе многие улицы непроходимы, так как много лет либо не ремонтировались, либо ремонтировались плохо. Все это, а также другие обстоятельства лишают город Севан возможности стать туристическим центром.

Несмотря на вышеперечисленные обстоятельства, в этом году недостатка в туристах, посетивших озеро Севан, не было.

Многие впервые приехали в Севанаванк.

Итальянские туристы, прочитав информацию о монастыре на английском языке, заметили, что есть текст и на итальянском языке.

Больше всего туристов – как местных, так и зарубежных – отдыхает на полуострове.

Эта дорога ведет к одному из общественных пляжей.

Автостоянка общественного пляжа.

Детская игровая площадка на общественном пляже.

Информационный щит, призывающий отдыхаюдщих соблюдать чистоту.

На общественном пляже, как и на других пляжах на озере Севан, скутеры (моторные лодки) проносятся на опасном для плавающих расстоянии.

Общественный туалет на общественном пляже.

Здесь есть также медпункт и спасательная служба.

Все остальные пляжи на полуострове частные, дикого пляжа нет.

Скутеры можно встретить везде.

Водные велосипеды, оставшиеся в наследство с советских времен.

Торчащий из воды металлический прут.

Пляжная раздевалка.

Чуть дальше от полуострова вода и берег заметно чище.

Всего в нескольких десятках метров от берега можно увидеть незаконные мусорные свалки.

Прогулочный катер.

Севанский рынок.

Здесь есть торговцы и из других городов Армении.

Овощной магазин. Цены здесь довольно низкие.

На солнце лаваш высыхает, поэтому его держат в помещении.

Вещевая ярмарка на территории рынка.

Продавцы жалуются на отсутствие покупателей, а те покупатели, которые приходят, берут товары в кредит.

Улица рядом с рынком.

Стройплощадка: “Более благоустроенный Севан”.

Церковь святого архангела.

Игровая площадка в квартале “Гараж”, который находится в центре города.

Игровая площадка сверху.

Жилое здание.

Игровая площадка на окраине города.

Недействующий мукомольный комбинат.

Уличный музыкант поет на нескольких языках, но знает содержание не всех песен.

Городской транспорт.

“P.S. Всегда улыбайся”.