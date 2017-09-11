Школьники из Пюника провели акцию протеста перед зданием правительства

Приехавшие в Ереван из села Пюник Котайкской области дети и их родители провели сегодня акцию протеста перед зданием правительства. Они требовали не объединять их школу со школой села Артаваз. Дети держали в руках плакаты, на которых было написано: “Не жалейте денег на образование!”, “Село должно иметь свою школу”, “Просим пересмотреть решение”.

“По инициативе нашего уважаемого губернатора решено объединить две школы. Губернатор не соизволил приехать к нам, чтобы узнать что происходит. Приехал вице-губернатор, который посоветовал нам обратиться в вышестоящие инстанции. Вот мы и приехали, чтобы обратиться в эти инстанции”,- сказала в беседе с Hetq.am мать одного из учеников Вардуи Хачатрян.

По словам родителей, директор и учителя уже получили уведомления о закрытии пюникской школы и освобождении от работы с 31 октября.

К участникам акции протеста подошел начальник управления по приему граждан и заявлений правительства Александр Казарян, который сообщил, что вопрос обсуждается, министерство образования готовит проект решения о замораживании на шесть месяцев решения от 24 августа.

Представитель правительства призвал родителей до обсуждения проекта решения отправлять детей в школу.

Этот призыв не был воспринят однозначно. Карен Баграмян отметил, что его дети, по всей вероятности, будут продолжать бойкотировать занятия, так как убедительные обещания о том, что пюникская школа не будет закрыта, не прозвучали, заявили лишь о продлении на полгода срока работы школы, после чего могут вновь принять решение об объединении двух школ. “Учителя и директор получили официальные уведомления об освобождении от работы, о том, что школа через два месяца закроется...» - с тревогой отметил К.Баграмян.

А вот Гагик Саакян намерен отправить своих детей в школу, так как, если объединение отсрочили на шесть месяцев, то, по его словам не имеет смысла держать их дома. Но если через полгода опять заявят, что дети должны ходить в школу в Артавазе, то тогда уже последуют более жесткие акции протеста, заверил Г.Саакян.