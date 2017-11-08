Культурная империя Смбатянов: сомнительное сотрудничество с швейцарским фондом и Венской консерваторией

Сотрудничество между Культурным фондом “Конкурс Арам Хачатурян” и фондом “Дель Джезу”

Состоявшаяся в июне 2015 г. выставка-продажа скрипок, созданных Антонио Страдивари, Николо Гальяно и другими выдающимися скрипичными мастерами, стала беспрецедентным событием в культурной жизни Армении.

Выставка была организована благодаря сотрудничеству Культурного фонда “Конкурс Арам Хачатурян” и фонда “Дель Джезу” в рамках 11-го международного конкурса имени Арама Хачатуряна.

Культурный фонд “Конкурс Арам Хачатурян” представил директора фонда “Дель Джезу” Роберта Думитреску, который прибыл в Ереван, чтобы лично представить инструменты и наградить лауреата конкурса имени Хачатуряна скрипкой Жана-Батиста Вийома с правом играть на ней в течение года (в международных аукционных домах стоимость такой скрипки может превышать 200 тысяч евро).

Армянская пресса широко осветила это “исключительное” событие, местные телекомпании показали репортажи с выставки.

Начавшееся сотрудничество, казалось, должно было стать продолжительным, однако в полученном недавно редакцией Нetq.am ответе директора международного фонда “Конкурс Арам Хачатурян” Анны Тер-Овакимян сообщалось, что по предложению фонда “Дель Джезу” сотрудничество носило единичный характер и что в дальнейшем эти организации больше не контактировали.

Проведенное нами изучение не дало результатов. Оказалось, что одна из сторон сотрудничества – “известный швейцарский” фонд “Дель Джезу” – не зарегистрирована в реестре компаний Швейцарии и Лихтенштейна, онлайн-ссылка фонда пуста, а в Интернете сведения о частном фонде, имеющем коллекцию дорогих инструментов, отсутствуют.

Посредством онлайн-архива нам удалось выяснить, что фонд действовал в Швейцарии и Лихтенштейне, а сайт был зарегистрирован в 2008 г. и в основном пустовал.

Роберт Думитреску, который в Армении представился директором фонда “Дель Джезу”, несколько месяцев назад в интервью нашим австрийским коллегам заявил, что не является директором “Дель Джезу” и сотрудничал с этой организацией только в рамках конкурса имени Арама Хачатуряна. Мало того, его впечатление как от “Дель-Джезу”, так и от конкурса крайне негативное, а лауреат конкурса Ива Милетич, которую он от имени фонда “Дель Джезу” наградил скрипкой Вийома, не была достойна этого звания.

Отметим, что Роберт Думитреску румынский скрипач, выступающий в составе швейцарского симфонического оркестра “Санкт-Галлен”.

Какую тайну скрывает фонд “Дель Джезу” и почему те, кто раньше поддерживал связь с этой организацией, отказываются от причастности к ней?

В ответ на наш вопрос о том, какая организация доставила в Армению вынесенные на продажу в Ереване скрипки, Комитет госдоходов сообщил следующее: “Комитет госдоходов при правительстве РА не располагает информацией о ввозе и организованной в июне 2015 г. в рамках конкурса имени Арама Хачатуряна продаже в Ереване скрипок фонда “Дель Джезу” и их страховании”.

Это значит, что дорогие скрипки были доставлены в Армению “неизвестным” путем.

В ходе дальнейшего изучения выяснилось, что Роберт Думитреску и раньше представлялся директором фонда “Дель Джезу” и в качестве такового в феврале 2015 г. лично доставил в Москву 2 скрипки – мастера Ландольфи, созданную в 1768 г., и мастера Постильоне, созданную в 1886 г. Скрипки стоили соответственно 250 тысяч и 100 тысяч евро. Эти инструменты Думитреску якобы с целью продажи передал представителю фонда “Дель Джезу” в России Михаилу Березницкому, альтисту и бывшему преподавателю Московской консерватории имени Чайковского, а тот в свою очередь отдал их посредникам потенциальных покупателей. После этого Березницкий заявил, что скрипки украдены.

Однако в прокуратуре РФ дело о сомнительной краже было прекращено. Решение мотивировали тем, что личность похитителя скрипки неизвестна. Самым странным в этой истории, по мнению эксперта российской газеты “Московский комсомолец”, являются неразумные и неосмотрительные действия фонда “Дель Джезу”, которые, как отмечается в статье, противоречат не только принципам швейцарской правовой культуры, но и требованиям страхования музыкальных инструментов. Подозрительным и излишним в этой истории эксперт посчитал также роль посредника.

Не менее подозрительным можно считать и тот факт, что после “кражи” скрипок фонд “Дель Джезу”, согласно “МК”, был переименован в “Guarneri Foundation”.

Мы попытались понять причину изменения названия и выяснили, где и на чье имя зарегистрирован фонд. Оказалось, что от имени этой организации выступает Михаил Березницкий, однако фонд не зарегистрирован в реестре компаний, а Роберт Думитреску является директором “Guarneri Society GmbH”, который зарегистрирован по адресу Hӧhenweg 7, 9000 в швейцарском городе Сент-Галлен.

Думитреску отрицал свою причастность к “Guarneri Foundation”, а Михаил Березницкий вообще отказался от интервью. Без ответа остались и наши вопросы о том, какая организация застраховала “украденные” в Москве и доставленные в Армению скрипки, а также вопросы о подробностях страхования.

Михаил Березницкий Роберт Думитреску

Таким образом, вместо фонда “Дель Джезу” его представители Роберт Думитреску и Михаил Березницкий с неизвестной целью основали два разных, но имеющих одинаковые названия и занимающихся одинаковой деятельностью (купля-продажа, оценка музыкальных инструментов т.д.) фонда “Гварнери”. Непонятно также, взаимосвязаны ли эти две организации.

Попытки разобраться в этих сделках привели нас в сотрудничавший с “Дель Джезу” Культурный фонд “Конкурс Арам Хачатурян”. Однако здесь отказались предоставить Hetq.am договор о сотрудничестве, назвав его конфиденциальным документом.

Можно только выразить недоумение тем, как и с какой целью фонд “Конкурс Арам Хачатурян” заключил договор с неизвестным фондом и его “неизвестным” директором и почему из всех престижных международных музыкальных конкурсов фонд “Дель Джезу” для награждения “лауреата” выбрал только не имеющий авторитета конкурс имени Арама Хачатуряна.

Две из демонстрировавшихся в Ереване скрипок (кадр с видеозаписи репортажа Общественной телекомпании)

Когда наши коллеги из австрийской газеты DOSSIER в телефонной беседе поинтересовались сотрудничеством между фондом “Конкурс Арам Хачатурян” и фондом “Дель Джезу”, сотрудница фонда “Конкурс Арам Хачатурян” ответила, что фонд “Дель Джезу” имеет у них офис, и добавила, что перед тем, как ответить на остальные вопросы по этой теме, ей нужно посоветоваться с Сергеем Смбатяном, после чего он свяжется с австрийскими журналистами.

Отметим, что Сергей Смбатян de jure не входит в состав фонда “Конкурс Арам Хачатурян”. Тем временем ответ оттуда так и не поступил.

Фонд “Дель Джезу” не зарегистрирован в реестре компаний РА, а адрес Саят-Нова, 1а – это адрес Ереванской государственной консерватории, в здании которой располагаются как фонд “Конкурс Арам Хачатурян”, так и Государственный молодежный оркестр Армении и основанная Сергеем Смбатяном общественная организация “Содействие классической музыке”.

Изучение показало, что деятельность фонда “Дель Джезу” связана преимущественно с фондом “Конкурс Арам Хачатурян” и Венской консерваторией имени Рихарда Штрауса. А с учетом того факта, что фонд “Конкурс Арам Хачатурян” представляется официальным партнером Венской консерваторией имени Рихарда Штрауса, то круг сужается еще больше.

Перед тем, как обратиться к Венской консерватории и представить подробности 11-го междунродного конкурса им. Арама Хачатуряна, расскажем вкратце о фонде “Конкурс Арам Хачатурян”.

Это часть семейного бизнеса Смбатянов. Советник президента РА Армен Смбатян является учредителем и председателем совета попечителей фонда. “Официальный оркестр” фонда – Государственный молодежный оркестр Армении, художественным руководителем и главным дирижером которого является сын Армена Смбатяна Сергей Смбатян.

Должность исполнительного директора фонда и главного директора молодежного оркестра занимает Анна Тер-Овакимян, которая уже долгие годы сотрудничает с семьей Смбатянов. Анна Тер-Овакимян является также женой ректора Ереванской консерватории и члена совета попечителей фонда “Конкурс Арама Хачатуряна” Шагена Шагиняна.

Даже аудит конкурса для годового отчета проводит Гор Варданян, партнер Армена Смбатяна по делу присвоения здания АОКС в Ереване. Варданян причастен также к делу присвоения государственного земельного участка, принадлежащего Ереванской музыкальной школе-десятилетке имени Чайковского. Напомним, что эту школу на протяжении 30 лет de jure возглавляла мать Армена Смбатяна, ныне покойная Татьяна Айрапетян, однако de facto учебное заведение находилось под контролем Армена Смбатяна.

Это всего лишь начало истории.

На главном снимке: Армен Смбатян, директор Венской консерватории имени Рихарда Вагнера Мирза Капетанович и директор фонда “Дель Джезу” Роберт Думитреску на фоне здания Ереванской государственной консерватории.