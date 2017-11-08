Сотрудничество между фондом “Арам Хачатурян – конкурс” и консерваторией имени Рихарда Вагнера

Опубликованная на сайте Hetq.am статья о вседозвленности, царившей на XI международном конкурсе имени Арама Хачатуряна (6-14 июня 2015 г.), нашла широкий отклик среди читателей. Статью разместил и один из российских сайтов. Известный британский критик Норман Лебрехт выразил свое критическое отношение в следующем риторическом вопросе: “Почему какой-либо разумный музыкант должен участвовать в подобном обмане?”

В статье говорилось о низком профессиональном уровне лауреатов конкурса, об их связях с членами жюри и личных интересах Смбатянов. Дальнейшее изучение показало, что обеспечить желаемые результаты на конкурсе удалось благодаря сотрудничеству между Культурным фондом “Арам Хачатурян - конкурс ” и Венской консерваторией имени Рихарда Вагнера.

Ниже представим те критерии, по которым были заранее отобраны члены жюри XI международного конкурса скрипачей имени Арама Хачатуряна. Некоторые из них имеют сомнительные биографии, тем не менее, было сделано все, чтобы обеспечить на конкурсе выгодные для Смбатянов результаты.

Изучение выявило факты очевидного столкновения интересов. Большинство членов жюри имели связи как между собой, так и с Арменом Смбатяном. Пятеро из семи членов являются или являлись в свое время членами попечительского совета преподавательского состава консерватории имени Рихарда Вагнера, официального партнера фонда “Арам Хачатурян - конкурс”. Это Ино Миркович, Игорь Петрушевский, Паоло Петрочелли, Тонг Веидонг, Сергей Кравченко. Что касается председателя жюри конкурса Эдуарда Тадевосяна, то он профессор и декан Ереванской государственной консерватории, которая также находится под контролем бывшего ректора и председателя совета попечителей Армена Смбатяна.

Жюри XI международного конкурса имени Арама Хачатуряна/ paolopetrocelli.com

Ино Маркович является давним партнером Смбатянов. Он директор музыкального агентства “Swiss Global Art Management” (“Swissgart”), представляющего Сергея Смбатяна. Лого “Swissgart” до недавнего времени присутствовало на главной странице сайта консерватории имени Р.Вагнера, однако после того, как мы начали интересоваться этим учебным заведением и адресовали ему соответствующие запросы, лого с сайта исчезло, но сохранилось в онлайн-архиве.

Миркович был членом жюри международного конкурса имени Рихарда Вагнера. В тот период, когда ректором Ереванской госконсерватории был Армен Смбатян, Миркович более 15 лет возглавлял или входил в состав комиссии на выпускных экзаменах в ЕГК, был также членом жюри нескольких конкурсов имени Арама Хачатуряна.

Ино Миркович является также учредителем и директором основанной в Хорватии частной академии “Ино Миркович”, деятельность которой очень напоминает деятельность консерватории имени Рихарда Вагнера.

Швейцарская компания “Swissgart” со дня своего основания в 2013 г. в течение двух лет трижды переезжала и дважды меняла исполнительного директора. В обоих случаях директорами становились сотрудники швейцарской офшорной консалтинговой компании “Financial Yard or Global Financial Yard” (http://www.swissfinancialyard.ch/), которая выступает в качестве “невидимого партнера”. Эта организация оказывает услуги по учреждению офшорных компаний, открытию иностранных банковских счетов, осуществлению денежных переводов на иностранные банковские счета в таких странах, как Швейцария, Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур, Лихтенштейн.

С конце 2015 г. исполнительными директорами компании являются Ино и Оливера Мирковичи.

На сайте “Swissgart” в качестве клиентов указаны известные музыканты. Например, итальянский дирижер Риккардо Мути и даже Венский филармонический оркестр, представители которых ничего об этом не знали. “Как известно, маэстро Мути не имеет личного менеджера и не представлен каким-либо агентством. Любые противоположные утверждения или информация подобного рода являются фальсификациями”,- заявил в ответ на наш запрос представитель Riccardo Muti Music. В настоящее время этому веб-сайту принадлежат все права на изображения и записи выдающегося музыканта.

Реклама “Swissgart”, согласно которой Венский филармонический оркестр якобы представляет данная организация, стала неожиданностью и для этого музыкального коллектива. В апреле 2015 г. оркестр выступал вместе с Риккардо Мути. “Это была одноразовая программа”,- сообщил руководитель оркестра Гарольд Крумпёк, отметив, что других совместных планов не было.

Следы этой компании ведут в фонд “Дель Джезу”. Артистическим директором состоявшихся в 2012 г. гастролей в России Камерного оркестра Кореи, который на сайте “Swissgart” был представлен в качестве клиента, оказался Михаил Березницкий, называвший себя представителем фонда “Дель Джезу” в России, а сам фонд был указан в числе спонсоров.

Сотрудничество Смбатянов и Мирковича является взаимовыгодным. Фонд “ Арам Хачатурян - конкурс” за счет средств из госбюджета часто рекламирует и приглашает на концерты с участием Государственного молодежного оркестра клиентов “Swissgart”. Один из последних примеров – концерт с участием Джона Малковича в Ереване.

Аналолгичные фальсификации были выявлены и в результате изучения деятельности частной академии Ино Мирковича в Хорватии. В 2011 г. ректор Московской государственной консерватории имени П.Чайковского Александр Соколов заявил следующее: “Некий Ино Миркович, скрипач, выпускник нашего вуза, открыл маленькую провинциальную частную школу в Югославии. Мы с изумлением узнали, что он работает по лицензии МГК, которую ему никто не давал”. Далее ректор рассказал о том, как делегированные Мирковичу лично Овчинниковым (В.Овчинников был в составе жюри конкурса “Armenia 2017”, организованного Сергеем Смбатяном. – Авт.) полномочия вдохновили того и на создание в Швейцарии компании, без смущения названной “П. И. Чайковский. Консерватория АГ”, и о том, как Миркович выдает дипломы МГК. Эти действия Александров Соколов назвал “бандитизмом”, сообщив, что они собираются передать дело на рассмотрение международным юридическим службам.

Предположительно из-за этих проблем, а также из-за того, что министерство науки и технологий Хорватии расценило уровень академии Миркович как неудовлетворительный, в 2003 г. деятельность этого заведения была прекращена.

Несмотря на это, Миркович еще несколько лет продожал представляться в Армении ректором академии “Ино Миркович”.

Преподаватели Ереванской консерватории рассказали, что занимавший в тот период должность ректора консерватории Армен Смбатян вручил дипломы вуза студентам академии Ино Мирковича, хотя те никогда не учились в ЕГК, но на тот момент уже не могли получить дипломы академии Мирковича или Московской государственной консерватории. Так, хорватский музыкант Владимир Бодегражац учился в академии “Ино Миркович”, а аспирантуру прошел в Ереванской государственной консерватории, одновременно работая ассистентом ректора Армена Смбатяна. Однако преподаватели ЕГК утверждают, что Смбатян никогда не имел ассистента из Хорватии.

Эту деятельность Армен Смбатян оформил как “обмен студентами”. В ответ на запрос Hetq.am министерство образования и науки РА и Ереванскаая госконсерватория сообщили, что в результате сотрудничества двойные дипломы не выдавались. Тем не менее, они подтвердили, что между ректором ЕГК Арменом Смбатяном и учредителем академии “Ино Миркович” было заключено соглашение о сотрудничестве двух консерваторий, которое включало также обмен преподавателями и студентами в 2000-2002 гг.

Игорь Петрушевский является преподавателем консерватории имени Рихарда Вагнера, а в 2015 г. он возглавлял жюри международного конкурса имени Рихарда Вагнера.

Петрушевский сотрудничал с Арменом Смбатяном в Ереванской консерватории и в 2010 г. входил в состав жюри международного конкурса имени Арама Хачатуряна по специальности “скрипка”. На конкурсе в 2010 г., когда Петрушевский был членом жюри, лауреатом стал его студент Ярослав Надрзицки.

После того, как Лондонская Королевская академия (Royal Academy of London) по “конфиденциальным причинам” расторгла трудовой контракт с Петрушевским, тот при содействии венского Российского культурного центра основал в Вене международную академию. Она тоже сотрудничала с фондом “Дель Джезу”, который, согласно сайту учебного заведения, должен был обеспечивать студентов скрипками Страдивари, Гварнери и других великих мастеров.

Академия была зарегистрирована по адресу Российского центра культуры и предлагала те же возможности для музыкальной стажировки, тех же преподавателей и тех же партнеров, что и Венская консерватория имени Рихарда Вагнера. А сегодня, спустя почти три года, о существовании этой академии никто уже не помнит. Ни Петрушевский, ни представители Российского центра культуры не ответили на вопросы наших коллег из австрийской газеты DOSSIER.

Паоло Петрочелли входит в состав попечительского совета консерватории имени Рихарда Вагнера. Петрочелли был также заместителем председателя скандального агентства “IMG Artist” в годы, когда оно представляло Сергея Смбатяна. Напомним, что значительную роль в деле дискредитации агентства сыграл тот факт, что сопредседатель и владелец 95% акций этой компании Баррет Висман в 2009 г. в рамках дела о коррупции в Государственном пенсионном фонде Нью-Йорка был признан виновным в мошенничестве с ценными бумагами.

Петрочелли не ответил на вопросы Hetq.am о конкурсе имени Арама Хачатуряна в 2015 г. Единственное, о чем он сообщил, это то, что в 2013 г. ушел из “IMG Artists”, что ничего экстраординарного в принятии решений и голосовании жюри не заметил и что считает эти действия справедливыми и демократичными.

Паоло Петрочелли является также учредителем и председателем Евро-Средиземноморской музыкальной академии “EMMA for Peace”, членом которой среди прочих является Ино Миркович. В скобках заметим, что кольцо вновь сжимается: Джанлука Марчиано, итальянский дирижер, для которого Смбатяны пытались обеспечить должность главного дирижера ереванского оперного театра, также является членом академии “EMMA for Peace”.

Петрочелли тоже входил в состав жюри конкурса имени Рихарда Вагнера.

Тонг Веидонг. Имя этого музыканта указано не только в составе преподавателей Венской консерватории имени Рихарда Вагнера, но и в качестве заведующего кафедрой струнных инструментов этой консерватории до 2015 г. Однако последующая ссылка в настоящее время не работает.

Веидонг не ответил на вопросы Hetq.am о конкурсе имени Хачатуряна. Курт Сасманшаус, директор Пекинской музыкальной академии Great Wall, преподавателем которой числится Веидонг, отказался комментировать его молчание.

Сергей Кравченко. Является преподавателем консерватории имени Рихарда Вагнера. Был в составе жюри нескольких конкурсов имени Арама Хачатуряна.

Эдуард Тадевосян. Учился у материа Армена Смбатяна Татьяны Айрапетян. В настоящее время преподаватель и декан Ереванской государственной консерватории.

Инфографика Гранрта Галстяна

Как видим, итоги международного конкурса имени Арама Хачатуряна обеспечивались посредством предварительного отбора членов жюри. Результаты этого изучения дают косвенный ответ на заявление председателя Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов Дидье Шнорка. Последний, закрыв глаза на объективно низкий исполнительский уровень лауреатов, их связи с членами жюри, а также на нарушение прозрачности конкурса и другие негатавные явления, в беседе с Hetq.am сказал следующее: “…нам трудно представить возможность того, чтобы кто-либо из нас мог повлиять на известных членов жюри. Вы, наверное, не знаете музыкантов и членов жюри, если считаете, что такое возможно”.

За “достижения” в деле дискредитации международного конкурса имени Арама Хачатуряна Международная федерация пополнила его специальностями “вокал” и “дирижирование”. Поощрению тех же “достижений” способствуют ежегодные отчисления из госбюджета РА Фонду “Арам Хачатурян – конкурс”.

Так, например, в 2014 г. министерство культуры напрямую перечислило конкурсу имени Хачатуряна 43.170.000. Еще 8.784.412 драмов поступили от Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран-членов СНГ, которому, однако, эти деньги были предварительно перечислены минкультом.

По этому же механизму в 2015 г. министерство культуры профинансировало конкурс на сумму 52.106.000 драмов, а фонд гуманитарного сотрудничества – на сумму 7.567.623 драма. При этом 5.880.000 драмов из этой суммы опять были заранее перечислены минкультом. Однако на этот раз 10.000.000 драмов поступили на счет конкурса от Ереванской госконсерватории. И это в том случае, когда профессора этого вуза получают за один учебный час 1300, 1500 и 2000 драмов в зависимости от того, имеют они звания заслуженного и народного артиста или не имеют.

Министерство культуры платит также ежемесячный взнос за членство конкурса имени Арама Хачатуряна в Международной федерации конкурсов. Сумма взноса составляет 4.989.030 драмов.