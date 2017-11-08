Обучающимся в Вене студентам выдают дипломы Ереванской государственной консерватории

Культурный фонд “Арам Хачатурян – конкурс”, являясь официальным партнером Венской консерватории имени Рихарда Вагнера, незаконно распоряжается дипломами Ереванской государственной консерватории, выдавая их не посещавшим этот вуз студентам.

В июне 2015 г. Культурный фонд “Арам Хачатурян – конкурс” как официальный партнер консерватории имени Рихарда Вагнера направил всем участникам XI международного конкурса имени Арама Хачатуряна письмо, в котором рекламировалось совмещенное обучение в Ереванской госконсерватории и Венской консерватории имени Рихарда Вагнера. В письме сообщалось, что участникам конкурса предоставляется возможность при поступлении в Венскую консерваторию пройти прослушивание в Ереване.

В брошюре отмечалось, что Венская консерватория, обучение в которой стоит 4900 евро, выдает диплом артиста. Консерватория имеет право присваивать академические звания, однако благодаря сотрудничеству с Ереванской государственной консерваторией студенты, помимо получения диплома артиста, могут также получить степень бакалавра или магистра.

Эти дипломы студенты получают без посещения занятий в ЕГК и должны приезжать в Ереван только для сдачи выпускного экзамена, заплатив дополнительно 3600 евро. Студенты фактически получают дипломы без посещения академических курсов, если учесть, что консерватория имени Вагнера по закону неправомочна организовывать и не организует подобные курсы.

В Вене можно получить даже звание аспиранта – на этот раз в Государственной академии художеств Армении, платя 3600 евро в год.

В то время, как Культурный фонд “Арам Хачатурян – конкурс” и Венская консерватория имени Рихарда Вагнера рекламировали перспективы учебы в Вене и получения дипломов Ереванской госконсерватории, и ЕГК, и министерство образования и науки Армении отрицали факт сотрудничества двух вузов. Хотя соглашение о сотрудничестве было подписано 27 сентября 2014 г., “оно никогда не выполнялось”, следовательно, студентов, обучающихся одновременно в двух консерваториях, нет. Об этом говорится в направленных Hetq.am ответах обоих ведомств.

Между тем директор консерватории имени Вагнера Мирза Капетанович в интервью нашим австрийскам коллегам с гордостью рассказал о том, что несколько его студентов в июне получат первые совместные дипломы – трое в Армении и шестеро в Боснии. Однако после того, как Капетановичу сообщили об ответе министерства образования и науки Армении, тот сразу же начал все отрицать.

Несмотря на то, что сохранились и аудиозапись, и рекламная брошюра Культурного фонда “Арам Хачатурян – конкурс”, и информация на сайте консерватории имени Р.Вагнера, Капетанович пытается отрицать сотрудничество, признавая, что консерватория имени Вагнера не является университетом, следовательно не может присваивать академические звания.

Отметим, что по австрийским законам консерватория в Австрии в отличие от университета может выдавать дипломы артиста, но не может присваивать академические степени. Но поскольку многие студенты считают степени бакалавра или магистра более привлекательными, то консерватория имени Вагнера решила “сотрудничать” с зарубежными вузами. Выбор пал на Ереванскую государственную консерваторию имени Комитаса и частный университет “Слобомир П” в боснийском городе Добай возможно по той причине, что немногие университеты согласились бы присвоить свои звания имеющим низкий любительский уровень студентам консерватории имени Вагнера, которые не проходят даже академические курсы. Таким образом, консерватория имени Вагнера установила сотрудничество с семьей Смбатянов и учредителем частного университета “Слобомир П” Слободаном Павловичем.

Армена Смбатяна обвиняют не только в присвоении территорий здания АОКСа и школы имени Чайковского, сомнительном сотрудничестве с фондом “Дель Джезу” и "Swissgart”, фальсификациях на конкурсе имени Арама Хачатуряна, но и в том, что часть культурного бюджета Армении он передает членам своей семьи. Его сын Сергей Смбатян считается одним из крупных бенефициаров. В 2016 г. его общественная организация “Содействие классической музыке” получила от правительства 100,8 млн драмов, а основанному им молодежному симфоническому оркестру сразу был присвоен статус государственного, несмотря на очевидно низкий профессиональный уровень Сергея Смбатяна и оркестра, на что указывали как зрители, так и специалисты.

В 2002-2010 гг. Армен Смбатян был послом Армении в Российской Федерации. Пресса часто писала о скандальных историях, в которых фигурировало имя Смбатяна.

Другой партнер консерватории имени Вагнера, Слободан Павлович, причастен к скандалу с отмыванием денег. В феврале 2015 г. Павлович и еще трое подозреваемых были задержаны по делу, по которому проходил и нынешний президент Республики Босния и Герцеговина. В числе прочего их подозревают в злоупотреблении должностным положением и отмывании денег.

Двумя другими партнерами Венской консерватории имени Рихарда Вагнера являются несуществующий фонд “Дель Джезу” и известное своими фальсификациями агентство Ино Мирковича “Swissgart”, о которых мы уже рассказывали. И хотя в ходе нашего исследования консерватория имени Вагнера удалила лого со своего сайта, в онлайн-архиве они сохранились.

Партнеры консерватории имени Рихарда Вагнера на сайте консерватории/ 4 ноября 2016 г.

Характер реклам консерватории имени Р.Вагнера, основанных на недостоверных и преувеличенных сведениях, знаком нам по деятельности семьи Смбатянов. Консерватория имени Вагнера, будучи “одной из ведущих музыкальных школ мира”, предлагает “работать под одной крышей с самыми известными музыкантами”, обеспечивает “высокий уровень обучения”, благодаря которому студенты “побеждают на крупных конкурсах” и входят в число лучших исполнителей нашего времени.

Вопреки представлению себя в качестве первоклассного мирового учебного заведения, консерватория имени Рихарда Вагнера занимает всего лишь несколько комнат на втором этаже здания в районе метро Längenfeldgasse, находящегося в неприметном 12-ом квартале Вены. На первом этаже этого здания располагается центр дисконтных программ.

Большинство преподавателей, чьи фамилии указаны на сайте консерватории имени Р.Вагнера , в действительности не преподает в этом вузе. Некоторые из них за четыре года провели лишь один мастер-класс, а часть вообще опровергла эту информацию.

Многие из указанных на сайте 40 преподавателей даже не знали о том, что работают в консерватории имени Вагнера. Так, Станислав Тихонов был удивлен тем, что является членом факультета. Правда, несколько лет назад он согласился взять одного студента, однако по “личным и организационным причинам” преподавание не состоялось. Свою причастность к преподаванию в этой консерватории отрицает и Роман Патколо. “Это, должно быть, какое-то недоразумение. Я не преподаю в консерватории имени Рихарда Вагнера и не даю там мастер-классов”,- написал Патколо.

Что касается условий приема в консерваторию, то критерии здесь чрезвычайно низкие. Хотя международные учебные заведения обычно размещают на своих сайтах данные о числе абитуриентов и поступивших к ним иностранных студентов, консерватория имени Вагнера эти цифры не публикует. Такую статистику не предоставил и орган муниципального образования Вены (Vienna Municipal Education Authority). Отметим, что австрийское онлайн-издание DOSSIER подало судебный иск против этого органа в связи с нарушением закона о свободе информации. Данными о том, сколько студентов обратилось для получения вида на жительство и в какие учебные заведения они подали документы, не располагает даже занимающееся вопросами иммиграции и гражданства городское управление Вены.

В любом случае сами студенты уверяют, что для приема в консерваторию имени Рихарда Вагнера профессиональные знания не нужны. Случай Мартина Л. (имя изменено с целью соблюдения конфиденциальности) показывает, как легко поступить в консерваторию имени Вагнера. Так, в 2013 г. Мартин был принят в этот вуз на отделение сольного пения, не получив до этого ни одного урока по этой специальности. В своих интервью приемные экзамены расценивают как “очень легкие” и другие студенты ”. Кроме наличия навыков игры на музыкальном инструменте от абитуриента требуется элементарные знание нот без глубоких знаний по теории музыки. По словам студентов, в отличие от многоступенчатого порядка приема в Университет музыки и исполнительского искусства, где тестируются знания в области акустики и теории музыки, проводятся прослушивания по основному инструменту и фортепьяно, проверяется знание немецкого языка на уровне B1, в консерватории имени Вагнера необходимости в знании немецкого языка или наличии каких-либо свидетельств нет.

Сам Капетанович гордится возможностью участия в приемных экзаменах любого желающего, считая это составной частью прав человека. Он привел в пример студента-иранца, письмо о котором пришло из консульства Ирана. Студенту нужна была австрийская виза для участия в приемном экзамене в консерватории имени Рихарда Вагнера, однако в письме консульство с недоумением писало о том, что “не может понять, для чего специалисту по вентиляции понадобилось учиться классической музыке”.

80 процентов студентов Венской консерватории составляют иностранцы. Некоторые из них обращаются для того, чтобы получить вид на жительство в Австрии и воспользоваться преимуществом жить в Вене. Для азиатского или иранского рынка зачастую достаточно иметь диплом артиста любого учебного заведения Вены, а полученные академические звания Ереванской государственной консерватории или Боснии более чем оправдывают высокую плату за обучение (для сравнения отметим, что даже в Венском университете музыки и искусств годовая плата за обучение для студентов из стран, не являющихся членами Евросоюза, составляет около 1500 евро).

Таким образом, студенты консерватории имени Рихарда Вагнера, имеющие низкий уровень профессиональных знаний и не посещающие академические курсы, с легкостью получают вид на жительство в Вене. Австрийских журналистов беспокоит существующий в их стране халатный контроль, упущения в законе и нарушение права на свободу информации. Вне контроля остается процесс получения заведениями названий “консерватория” и “музыкальная академия”, их лицензии и качество образования. В результате эти заведения могут выдавать поддельные дипломы, предлагать фальшивые мастер-классы и консультации офшорных компаний, устанавливать сомнительное сотрудничество с формально существующими компаниями (shell company).

Армен Смбатян, отвечая на вопрос Hetq.am, повторил то, что сказал директор фонда “Арам Хачатурян – конкурс”: сотрудничал с фондом “Дель Джезу” всего один раз, в 2015 году, поэтому не имеет никаких сведениq о деятиельности и местонахождении этого фонда.

Что касается сотрудничества с Венской консерваторией имени Рихарда Вагнера, то, по словам Смбатяна, эта консерватория “никогда не являлась и не считалась официальным партнером международного конкурса имени Арама Хачатуряна”, более того, о Мирзе Капетановиче он слышит впервые.

Несмотря на все это, культурная империя Смбатянов в Армении процветает. Значительная часть культурно-образовательного бюджета РА сосредоточена в руках семьи Смбатянов, а советы по вопросам культуры президенту РА Сержу Саргсяну дает его советник Армен Смбатян.

На главном снимке: здание Венской консерватории имени Рихарда Вагнера

Исследование проведено совместно со СМИ “Досьер” при содействии фонда имени Роберта Боша