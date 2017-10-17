На Мальте взорвали расследовавшую “панамские документы” журналистку

16 октября на Мальте была убита журналистка Дафне Каруана Галиция. Как сообщает The Guardian, 53-летняя мальтийка погибла в результате взрыва автомобиля возле своего дома.

Дафне Каруана Галиция была известна своими расследованиями связей премьера Мальты Джозефа Муската с панамскими офшорами и властями Азербайджана. Мускат назвал это убийство “варварским актом против человека и свободы слова”. “Я не успокоюсь, пока не восторжествует правосудие”,- заявил премьер Мальты.

На убийство журналистки отреагировал основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, пообещавший вознаграждение в 20 тысяч евро тому, кто предоставит какую-либо информацию об убийцах журналистки.

В апреле 2017 г. Гарсия написала в своем блоге, что зарегистрированная в совбодной экономической зоне Дубая компания “Al Sahra FZCO”, принадлежащая дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой, под видом кредитных выплат перечислила суммы зарегистрированным в панамских офшорах компаниям”Hearnville Inc”, “Tillgate Inc” и “Egrant Inc”. На следующий день журналистка заявила, что в мальтийском банке “Pilatus” есть документы, доказывающие, что владельцем компании “Egrant Inc” является жена премьер-министра Мальты Джозефа Муската Мишель Мускат. Супруги отрицают любую информацию о своей причастности к офшорному скандалу.

После публикации “панамских документов” депутаты Европарламента стали активно требовать отставки Джозефа Муската.



Фото: Getty Images

Напомним, что в апреле 2016 г. немецкое издание “Süddeutsche Zeitung” опубликовало совместное расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). Рассекреченные данные были основаны на базе документов панамской юридической фирмы “Mossack Fonseca”, в которых упоминалось также имя бывшего начальника Службы принудительного исполнения судебных актов Армении, ныне депутата парламентской фракции правящей Республиканской партии Миграна Погосяна.

Главное фото: AFP