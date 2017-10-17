Убитый в Москве мужчина не был гражданином Армении

Утром 16 октября на улице Новослободская в центре Москвы, рядом с жилыми домами было совершено убийство. Неизвестный стрелял в свою жертву из огнестрельного оружия.

Российские СМИ сообщили о том, что убитый был армянским предпринимателем Георгием Акопджановым, 1977 г. рождения. Позже “Известия” опубликовали видеоматериал инцидента.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам убийства и незаконного обращения оружия. В телефонной беседе с Hetq.am представитель армянского МИД сообщил, что Георгий Акопджанов не был гражданин Армении. Он родился в Баку и имел российское гражданство.

К настоящему времени задержанных по данному инциденту нет.