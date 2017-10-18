Руководитель аппарата ССС имеет бизнес в гонодобывающей сфере

Денежных средств руководителя аппарата Специальной следственной службы Давида Сукиасяна хватит на выплату зарплаты сотрудникам нескольких госучреждений, оплату расходов на содержание зданий и т.д.

Отметим, что ССС занимается делами должностных лиц, подозреваемых или обвиняемых в преступлениях.

Декларацию об имуществе и доходах Давид Сукиасян представил впервые, и этот документ показал, каким огромным состоянием он владеет.

По положению на 1 июля доход руководителя аппарата ССС составляла его зарплата в размере 2 млн 344 тыс. драмов и полученный им кредит на сумму 20.000 долларов США.

Что касается денежных средств, то они никак не соответствуют доходам этого чиновника. У Давида Сукиасяна 120 млн драмов, 150 тыс. долларов, 80 тыс. евро.

Денег у этого должностного лица столько, что он даже выдает займы в несколько миллиардов драмов. Общая сумма четырех выданных им займов составляет 1 млрд 126 млн 500 тыс. драмов, 375 тыс. долларов и 20 тыс. евро.

Однако имущество Сукиасяна этим не ограничивается. Он также задекларировал 4 автомобиля – MERCEDES-BENZ 500S, RANGE ROVER Supercharged 5.0, LEXUS GX460, ZAZ 968 и один жилой дом.

Несмотря на то, что в декларации адрес недвижимости не указан, мы выяснили, что она находится в селе Ариндж.

Руководитель аппарата ССС имеет и коммерческие компании. В своей декларации Сукиасян указал три ООО.

По закону РА “Об общественной службе” названия компаний не могут быть разглашены, однако Hetq.am выяснил, что чиновнику принадлежат ООО “ДЛС Групп”, “ММВининг”, “МЛ Майнинг”.

Мало того, после представления декларации Сукиасян стал единоличным собственником еще одной компании.

ООО “АНИ-КВАРЦ” было основано в 2011 г. Рузанной Овсепян. Последняя является женой бывшего депутата парламента Генрика (Джоника) Абрамяна, брата экс-премьера РА Овика Абрамяна. 8 августа этого года Овсепян ушла из компании, и в тот же день единоличным владельцем ООО “АНИ-КВАРЦ” стал Давид Сукиасян. По данным налогового органа, в настоящее время деятельность этой компании, занимающейся эксплуатацией карьеров и добычей каолина, временно прекращена.

В 2012 г. ООО “АНИ-КВАРЦ” получило разрешение на добычу полезных ископаемых сроком на 50 лет. Компания эксплуатирует карьер песчано-меловой смеси на территории села Шаумян в Араратской области.

В 2011 г. с компанией был заключен договор об аренде земельного участка площадью 3,01 га в целях недропользования, арендная плата составляла 121 тыс. 500 драмов. В той же общине компания использует также пастбище площадью 1,99 га, за которое платит 1373 драма.

Отметим, что старостой общины Шаумян является зять бывшего депутата Национального Собрания Каро Карапетяна (Ювеци Каро). Последний входил в парламентскую фракцию “Процветающая Армения”, возглавляемую кумом Овика Абрамяна Гагиком Царукяном.

Горнодобывающей деятельностью занимается и ООО” ДЛС Групп” (бывшее ЗАО “Гетн Групп”), которое добывает песок и щебень. Компания эксплуатирует Гетапский карьер песчано-меловой смеси в бассейне реки Аракс (Армавирская область). Выданное ей разрешение на недропользование и добычу действительно до 2043 г.

ООО” ДЛС Групп” было основано в 2013 г. Учредителем была жительница Еревана Анаит Назаретян, однако с марта 2014 г. единоличным владельцем этой компании стал Давид Сукиасян.

ООО “ММВининг” (бывшее ООО “Ваан-Артём”) тоже занимается добычей песка и щебня. Компания эксплуатирует песчаный карьер в общине Караджур Армавирской облаасти. Разрешение на эту деятельность выдано до 2061 г.

ООО “Ваан-Артём” было основано в 2008 г., действовало до 2012 г., после чего правопреемником компании стало ООО “ММВининг”. В феврале 2012 г. единоличным акционером этой компании стал Давид Сукиасян.

В той же сфере действует и ООО “МЛ МАЙНИНГ”, эксплуатирующее песчаный карьер в Араратской области. Разрешение на эту деятельность выдано до 2064 г.

До того, как перейти в руки руководителя аппарата ССС, компания прошла долгий путь. В 2003 г. было учреждено ООО “ЭМЭЛ МАЙНИНГ”, которо действовало до февраля 2015 г. Затем на его основе было создано ООО “ВАНИНА СИНАНЯН”, которое и основало компанию “МЛ МАЙНИНГ”.

Компанию создала Ванина Синанян, затем акционером стала Марине Арабатян, а с середины декабря 2010 г. единственным акционером стал Давид Сукиасян.

Отметим, что 23 июня этого года правительство приняло решение, которым оборудование, импортируемое ООО “МЛ МАЙНИНГ”, было освобождено от уплаты таможенной пошлины. Оборудование предназначено для горнодобывающей сферы.

В проекте решения правительства указано, что компания уже инвестировала 400 млн драмов и предусматривает инвестировать еще 100 млн драмов, создав 15-20 рабочих мест со средней зарплатой 180 тысяч драмов. Продукция будет экспортироваться в основном в страны-члены ЕАЭС, а также в третьи страны.

Мы попытались получить разъяснения у Давида Сукиасяна, однако на наши звонки в его рабочем кабинете никто не ответил.