Суббота, 11 ноября

Օбщество

В мордовской колонии скончался армянский бизнесмен и меценат Левон Айрапетян



Сегодня в мордовской колонии скончался известный армянский бизнесмен и меценат Левон Айрапетян. Эту новость в беседе с российскими СМИ подтвердили члены семьи Айрапетяна. Последним желанием бизнесмена было похоронить его рядом с родителями на московском кладбище.

Левон Айрапетян внес огромный вклад в дело становления Нагорного Карабаха. Он считается самым крупным инвестором в современной истории НК.

В 2000-2002 гг. на средства Айрапетяна был восстановлен монастырский комплекс Гандзасар, осуществлено строительства участка автомагистрали Север-Юг, проходящего рядом с монастырем.

В 2007 г. известный предприниматель профинансировал строительство водохранилища на реке Хачен в Мартакертской районе.

В 2014 г. Левон Айрапетян был осужден к лишению свободы. По материалам следствия, он обманул мать бывшего сенатора Игоря Изместьева, пообещав за 700 тыс. долларов добиться более мягкого приговора для ее сына, но не сумел выполнить свое обещание. В результате Известьев был приговорен к пожизненному заключению.

Напомним, что у Левона Айрапетяна были серьезные проблемы со здоровьем, о чем неоднократно заявлял его адвокат. Последний также призывал власти Армении обратиться к российским властям с требованием экстрадировать Айрапетяна, что, однако, не было сделано.

Пресс-секретарь МИД РА Тигран Балаян в своем микроблоге в Twitter написал: “Сегодня утром скончался величайший сын армянского народа, образцовый патриот и меценат Левон Айрапетян. Пусть земля будет пухом. Никогда не забудем Левона Гургеновича и его наследие". 


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Комментарии (4)
1. Մովսես14:22 - 18 октября, 2017
Լեւոնին անմար հիշողություն - մեր փառապանծ ղեկավարներին էլ երկար կյանք, շառ ու փորձանքից հեռու!
2. Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)20:01 - 22 октября, 2017
Պերմյակովի նման հանցագործին ռուսական իշխանությունները փախցրին Հայաստանից, բայց (ապօրինի՛ կերպով) բանտարկված հայ մեծ բարերար Լևոն Հայրապետյանը մահացավ ռուսական ամենակեղտոտ բանտում: Ազգային ամոթ է: Ահա ՀՀ (և ԼՂՀ) «նժդեհական» իշխանությունների ԻՍԿԱԿԱՆ դեմքը: ՀԳ. Հայի դարավոր թշնամին՝ ռուսը:
3. Արժանապատվություն22:41 - 22 октября, 2017
Այս խմորը շաաաատ ջուր կուզի: Սիրտս վկայում է, որ մեզ՝ արժանապատիվ ու նվիրյալ հայերիս, համար ինչ - որ մի շատ - շատ - շատ կարևոր բան իր բարձրության վրա չէ: Արժանապատվություն: Անչափ ու անսահման տխրել եմ: Ի սրտե ցավակցում եմ հանգուցյալի հարազատներին և բոլոր սրտակից հայրենակիցներիս: Այս պահին մտածելու կամ գրելու սիրտ չունեմ........
4. Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)04:42 - 23 октября, 2017
Այո,ազգն այսօր արժանապատվության լուրջ խնդիր ունի:Սրա խորքային պատճառներից մեկն այն է,որ հայի գլուխն այն ԿԵՂԾ հավատն են մտցրել,որ իբր «ընտանիքն է սուրբ»: Ո՛չ, սուրբ է ՄԻԱՅՆ (ազգային) պետությու՛նը: ՀԳ. Ռուսի առաջ մեջքդ ծռած ու՞ր ես գնում,հայ:
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