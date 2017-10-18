В мордовской колонии скончался армянский бизнесмен и меценат Левон Айрапетян

Сегодня в мордовской колонии скончался известный армянский бизнесмен и меценат Левон Айрапетян. Эту новость в беседе с российскими СМИ подтвердили члены семьи Айрапетяна. Последним желанием бизнесмена было похоронить его рядом с родителями на московском кладбище.

Левон Айрапетян внес огромный вклад в дело становления Нагорного Карабаха. Он считается самым крупным инвестором в современной истории НК.

В 2000-2002 гг. на средства Айрапетяна был восстановлен монастырский комплекс Гандзасар, осуществлено строительства участка автомагистрали Север-Юг, проходящего рядом с монастырем.

В 2007 г. известный предприниматель профинансировал строительство водохранилища на реке Хачен в Мартакертской районе.

В 2014 г. Левон Айрапетян был осужден к лишению свободы. По материалам следствия, он обманул мать бывшего сенатора Игоря Изместьева, пообещав за 700 тыс. долларов добиться более мягкого приговора для ее сына, но не сумел выполнить свое обещание. В результате Известьев был приговорен к пожизненному заключению.

Напомним, что у Левона Айрапетяна были серьезные проблемы со здоровьем, о чем неоднократно заявлял его адвокат. Последний также призывал власти Армении обратиться к российским властям с требованием экстрадировать Айрапетяна, что, однако, не было сделано.

Пресс-секретарь МИД РА Тигран Балаян в своем микроблоге в Twitter написал: “Сегодня утром скончался величайший сын армянского народа, образцовый патриот и меценат Левон Айрапетян. Пусть земля будет пухом. Никогда не забудем Левона Гургеновича и его наследие".