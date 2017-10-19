Правительство предлагает ужесточить ответственность за незаконные лесные вырубки

На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Карен Карапетян дал ряд поручений, первое из которых касалось незаконных лесных вырубок. Глава правительства поручил министерствам охраны природы, сельского хозяйства и территориального управления продолжить процесс бесплатного предоставления опилок жителям прилегающих к лесам общин, отдавая предпочтение социально уязвимым группам.

Карапетян также поручил представить проект правового акта об ужесточении уголовной и административной ответственности за незаконные лесные вырубки.

Премьер-министр также заявил о необходимости реформировать предприятие “Айантар” (“Армлес”).

На заседании обсуждались и проблемы дорожного движения в столице, в частности, было поручено устранить заторы.

Мэру Еревана предложено в 2-месячный срок изучить основания для сокращения пробок в столице, а министру транспорта и начальнику полиции РА – в месячный срок разработать и представить соответствующие предложения.