Суббота, 11 ноября

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Правительство предлагает ужесточить ответственность за незаконные лесные вырубки



На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Карен Карапетян дал ряд поручений, первое из которых касалось незаконных лесных вырубок. Глава правительства поручил министерствам охраны природы, сельского хозяйства и территориального управления продолжить процесс бесплатного предоставления опилок жителям прилегающих к лесам общин, отдавая предпочтение социально уязвимым группам.

Карапетян также поручил представить проект правового акта об ужесточении уголовной и административной ответственности за незаконные лесные вырубки.

Премьер-министр также заявил о необходимости реформировать предприятие “Айантар” (“Армлес”).

На заседании обсуждались и проблемы дорожного движения в столице, в частности, было поручено устранить заторы.

Мэру Еревана предложено в 2-месячный срок изучить основания для сокращения пробок в столице, а министру транспорта и начальнику полиции РА – в месячный срок разработать и представить соответствующие предложения.


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Комментарии (1)
1. Լևոն Գալստյան12:39 - 19 октября, 2017
Շատ լավ է, որ վերջապես վերևներում սկսեցին հասկանալ խնդիրը, շատ ողջունելի է։ Ուղղակի մի լուրջ վտանգ կա այստեղ ու իր ասածների մեջ։ Դա այն միտքն է, որ ըստ էության ինքն ուզում է օրինականացնել անօրինական հատումները․․․
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