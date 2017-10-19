Компания “Нанман” вновь получила таможенную льготу

Компания “Нанман” будет освобождена от таможенной пошлины на импорт в Армению из Китая джинсовой ткани (деним).

Проект этого решения на сегодняшнем заседании правительства представил министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян.

Аналогичную льготу компания получила и в январе этого года.

Согласно госреестру юридических лиц РА, компания основана в 2003 г., ее владельцем и директором является Арман Катвалян.

В рамках программы компания предусматривает осуществить инвестиции на сумму 59 млн драмов. Объем продукции, которая должна быть реализована в Армении, странах ЕАЭС и Евросоюза, планируется увеличить до 91 млн драмов.