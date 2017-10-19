Суббота, 11 ноября

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Молодежный фонд Армении получит 80 миллионов драмов



Правительство выделит Молодежному фонду Армении 80 млн драмов из резервного фонда бюджета. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании кабмина.

По словам министра образования и науки Левона Мкртчяна, данная сумма необходима для выплаты стипендий показывающим высокую успеваемость студентам-первокурсникам платных отделений ВУЗов, а также для частичной компенсации платы за обучение студентов, которые в составе вооруженных сил РА несли боевое дежурство или участвовали в боевых действиях в период со 2-го по 6-е апреля 2016 года.

Министр территориального управления Давид Локян представил проект решения о закрытии 26-ой основной школы в Ванадзоре в связи с малочисленностью учащихся. Правительство одобрило проект и предложило объединить эту школу с находящейся по соседству 28-ой школой.


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