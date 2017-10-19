От выстрела противника погиб военнослужащий Армии обороны Арцаха

19 октября около 15.50 на одном из боевых постов воинской части, дислоцированной на северо-восточном направлении Армии обороны, смертельное огнестрельное ранение вследствие выстрела противника получил военнослужащий Армии обороны Тигран Арменович Хачатрян, 1998 г.р. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Арцаха.

Проводится следствие для выяснения обстоятельств произошедшего.

“Министерство обороны Республики Арцах разделяет горечь тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родственникам и сослуживцам погибшего военнослужащего”,- говорится в сообщении.