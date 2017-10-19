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От выстрела противника погиб военнослужащий Армии обороны Арцаха



19 октября около 15.50 на одном из боевых постов воинской части, дислоцированной на северо-восточном направлении Армии обороны, смертельное огнестрельное ранение вследствие выстрела противника получил военнослужащий Армии обороны Тигран Арменович Хачатрян, 1998 г.р. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Арцаха.

Проводится следствие для выяснения обстоятельств произошедшего.

“Министерство обороны Республики Арцах разделяет горечь тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родственникам и сослуживцам погибшего военнослужащего”,- говорится в сообщении.


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Комментарии (2)
1. Վարազ Սյունի 20:46 - 19 октября, 2017
Արդեն «սովորական» է դարձել,որ սահմանին ժամանակ առ ժամանակ այսքա՛ն հայ զինվոր է զոհվում՝ հակառակորդի կողմից: Հայաստանի ու հայկական բանակի ռուսահպատակ ղեկավարները ձևացնում են,որ սա իբր «այդքան էլ սարսափելի չէ», քանի որ «լայնածավալ պատերազմ չէ»: Երևի իրե՛նց երեխաները պիտի զոհվեն կամ իրե՛նց դղյակները պիտի ռմբակոծվեն,որ ՀՀ իշխանությունների համար սա անընդունելի դառնա ու սկսեն հակաքայլեր ձեռնարկել: ՀՀ բանակի հրամանատարությունը (թաղման բյուրոյի նման) միայն ցավակցություններ է հայտնում ու երբեմն թաղումների մասնակցում: Այստեղով «բանակցում» են, իսկ այնտեղով հայ զինվորներ են շարունակում նու՛յն ձևով զոհվել հակառակորդի կողմից:
2. Վաչե22:26 - 19 октября, 2017
Այս ամենը կապված է Ալիև֊Սարգսյան հանդիպման և պայմանավորվածությունների հետ։ Քանի դեռ Հայաստանը և Ադրբեջանը կառավարվում են կրենլի կամակատար ադրբեջանական մաֆիայի ներկայացուցիչների կողմից կորուստներ դեռ շատ կունենանք։ Նրանց համար զինվորի կորուստը ոչինչ է , այն միջոց է սեփական իշխանությունը երկարաձգելու համար։
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