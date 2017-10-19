Карен Карапетян принял посла РФ

Премьер-министр Карен Карапетян принял посла России в Армении Ивана Волынкина. Собеседники коснулись текущей повестки дня армяно-российских союзнических отношений.



Карен Карапетян и Иван Волынкин отметили важность дальнейшего развития и расширения экономического сотрудничества между двумя странами и в этом контексте обсудили вопросы увеличения объемов торгового оборота.



Были также обсуждены вопросы, касающиеся предстоящего официального визита Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева в Республику Армения и намеченного к проведению в РА заседания Евразийского межправительственного совета.