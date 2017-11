Премьер-министр принял участников международного семинара NSF-FAST

Премьер-министр Карен Карапетян 19 октября принял организаторов и участников совместного международного семинара Фонда науки и технологий Армении (Foundation for Armenian Science and Technology-FAST) и Национального фонда науки США (US National Science Foundation-NSF).

Премьер-министр еще раз поблагодарил организаторов за инициирование международного семинара и отметил, что Правительство связывает большие надежды с подобными важными шагами, предпринимаемыми в направлении разития сфер информационных технологий, образования и науки. «Мы думаем, что вместе с вами у нас есть возможность осуществить в Армении качественные изменения. Мы не только готовы, но и всем нашим потенциалом сделаем все возможное для развития сотрудничества и достижения прогресса», - отметил Глава Правительства.

Организаторы и участники семинара NSF-FAST поблагодарили Карена Карапетяна за готовность сотрудничать и оказать поддержку и отметили, что Армения имеет необходимый потенциал, чтобы занять в мире передовые технологические позиции, зафиксировать рост и прогресс. Они выразили удовлетворение ходом и итогами состоявшихся сегодня в рамках семинара обсуждений, которые были достаточно эффективными в плане налаживания связей и обсуждения возможностей развития сферы.

«Для нас, должностных лиц, проблематично принимать свежие решения, смотреть на все свежим взглядом, и очень важно, чтобы в лице фонда FAST эта среда всегда была для нас движущей вперед силой, независимым наблюдателем. Мы открыты и готовы максимально реагировать на поднимаемые вами вопросы, потому что если и в этот раз упустим новую возможность, которая дается странам для осуществления быстрых изменений, можем потерять возможность. Именно по этой причине, если есть площадка, на которой генерируются идеи и нужна поддержка чиновников, мы готовы это сделать», - коснувшись деятельности FAST, сказал Глава Правительства.

На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся обеспечения связи технологии-образование-наука и формирования эффективной цепочки, в этом контексте развития сотрудничества Армения-Диаспора, полноценной реализации имеющегося потенциала, осуществления цифровой повестки дня Армении, создания необходимых инфраструктур и условий для технологического образования и др.