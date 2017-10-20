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С официальным визитом в Армению прибудет Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев



По приглашению Премьер-министра Республики Армения Карена Карапетяна 24 октября с официальным визитом в Республику Армения прибудет Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

В рамках визита запланирована встреча Карена Карапетяна и Дмитрия Медведева с глазу на глаз, за которой последуют переговоры в расширенном составе и церемония подписания документов.
Запланирована также встреча Председателя Правительства РФ с Президентом РА Сержем Саргсяном.

25 октября Дмитрий Медведев в Ереване также примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.


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