С официальным визитом в Армению прибудет Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев

По приглашению Премьер-министра Республики Армения Карена Карапетяна 24 октября с официальным визитом в Республику Армения прибудет Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.



В рамках визита запланирована встреча Карена Карапетяна и Дмитрия Медведева с глазу на глаз, за которой последуют переговоры в расширенном составе и церемония подписания документов.

Запланирована также встреча Председателя Правительства РФ с Президентом РА Сержем Саргсяном.



25 октября Дмитрий Медведев в Ереване также примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.