Суббота, 11 ноября

Экономика

Выросло производство мяса и мясопродуктов



В этом году в Армении выросли объемы производства мяса и мясопродуктов. По данным Национальной статистической службы РА, в январе-августе объемы производства мясопродуктов, в том числе колбасы, составили 6,4 тыс. тонн, что на 69,5% больше, чем за тот же период 2016 г.

В то же время объемы производства мяса составили 27,4 тыс. тонн, рост – 4,8%. В январе-августе в Армении было произведено 453 тонны копченостей, что на 49% больше прошлогоднего показателя.

Согласно данным НСС, объемы производства молочной продукции и водки сократились, а объемы производства коньяка и вина выросли.


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Комментарии (2)
1. Լուսիկ15:04 - 20 октября, 2017
Եթե արտադրությունը աճում է, ապա գնաճ չի կարող գրանցվել, բայց հունիսից շոշափելի բարձացավ խոզի մսի գները, հետո էլ տավարի և ոչխարի: Որտե՞ղ է գաղթնիքը:
2. Սեդա16:39 - 20 октября, 2017
Արտադրությանը զուգահեռ աճել է նաև արտահանումը. դա է «գաղտնիքը»։
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