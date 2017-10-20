В Ереване проходит фестиваль чая и кофе

Сегодня и завтра в Ереване, на территории Лебединого озера, будет проходить фестиваль чая и кофе. На нем представлена продукция как международных, так и местных компаний. Посетители, заплатив 2000 драмов, смогут продегустировать в неограниченном количестве представленные в многочисленных павильонах различные сорта кофе и чая.

В павильонах компаний Meditrina и Manana можно отведать варенья и чаи армянского производства. Часть трав, используемых для приготовления чая, растет в Армении, часть привезена из других стран. Варенья отличаются низким содержанием сахара и необычным ассортиментом – например, варенья из семян базилика или тархуна.

В одном из павильонов продают продукцию, полученную из алоэ, – листья, сок, гель, масло. Бизнес семейный. По словам Лусине Авакян, для них фестиваль стал хорошей возможностью представить свою продукцию. В считанные часы посетители раскупили большую часть представленных здесь товаров.

Широкий ассортимент травяных чаев предлагает компания “Mountain Tea”. Травы собраны в горах Сюника и Вайоц дзора. Сырье компания закупает у местных крестьян. В продаже имеются чаи из чабреца, мяты, листьев ежевики, цветков граната, а также из смесей горных трав. Основатель компании Шушан Абрамян тоже довольна сегодняшней продажей.

На фестивале можно увидеть и ароматные травяные чаи из Арцаха.

Компания “Partez” действует всего полтора месяца. Нынешний фестиваль очень помог компании в вопросе рекламы своей продукции.

“Cafe in” отличается широким ассортиментом органического кофе. На рынке компания уже полтора года. По словам Ануш Мкртчян, органический кофе “Cafe in” дает возможность людям, имеющим проблемы со здоровьем, выпивать в день по нескольку чашек этого бодрящего напитка, не опасаясь за последствия.

Фестиваль действует с 12։00 до 20։00.