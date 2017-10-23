Начальник следственного управления КГД ищет медь и базальт

Представители правоохранительных органов часто не ограничиваются своей сферой деятельности и вовлекаются в различные виды бизнеса. Их, в частности, очень привлекает горнодобывающая отрасль. Кто-то только начинает искать драгоценные металлы, а кто-то их уже добывает.

Подполковник Марат Дурян, назначенный в ноябре прошлого года начальником следственного управления Комитета госдоходов, тоже решил заняться горнодобывающим бизнесом.

В феврале этого года приказом министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов ООО “Премиум Майнинг” было выдано разрешение на проведение геологических изучений в Тавушской области.

Сразу после этого экологи забили тревогу, сообщив о том, что около 20% подлежащей изучению территории покрыто лесами, кроме того, на этой территории оказалось и вошедшее в состав Дилижана село Агарцин. Во время организованных осенью прошлого года публичных слушаний в Дилижане экологи предупредили о том, что на территории рудопроявления имеются занесенные в Красную книгу виды птиц.

ООО “Премиум Майнинг” было основано 24 августа 2016 г. Компания имеет двух акционеров – Марат Дурян и Ерванд Овсепян, которым принадлежат соответственно 90% и 10% акций. Овсепян является также директором ООО.

Подполковник Марат Дурян начал заниматься горнодобывающим бизнесом посредством сразу двух компаний. Кроме “Премиум Майнинг” 8 сентября 2016 г. он основал также ООО “Базальт Майнинг”, акции которой он делит поровну с тем же Ервандом Овсепяном.

Согласно информации, размещенной на сайте правительства, 10 января этого года ООО “Базальт Майнинг” получило разрешение на проведение геологического изучения на участке “Карадан” в районе озера Личк в Гегаркуникской области.

Имущество и денежные средства Марата Дуряна

Начальник следственного управления КГД представил в Комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц декларацию об имуществе и доходах по положению на 1 июля с.г. В указанный период Дурян получал доход за счет зарплаты в размере 6 млн 286 тыс. драмов и кредита в размере 20 тыс. долларов.

Он также имеет 2 земельных участка и особняк.

Что касается денежных средств, то чиновник задекларировал 24 млн драмов, 274 тыс. долларов и 53 тыс.750 евро.

Отметим, что до работы в КГД Марат Дурян занимал должность начальника следственного управления Арагацотнской области.

М.Дурян – родственник начальника управления по защите прав несовершеннолетних и борьбе с семейным насилием Полиции РА Нелли Дурян.

Hetq.am уже опубликовал статью о занимающемся горнодобывающим бизнесом руководителе аппарата Специальной следственной службы РА Давиде Сукиасяне. Этому чиновнику принадлежат 100 процентов акций ООО “ДЛС Групп”, “ММ Вининг”, “МЛ Майнинг”, “Ани Кварц”. Все указанные компании получили разрешение на недропользование с целью добычи полезных ископаемых.