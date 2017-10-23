На линии соприкосновения противник применил ракетную установку “Спайк”

22 октября ВС Азербайджана, нарушив достигнутую между президентами Армении и Азербайджана договоренность на встрече в Женеве, применили на северо-восточном направлении линии соприкосновения (Мартакерт-Матагис) артиллерийские установки: по армянским позициям было выпущено 5 минометных снарядов и 1 снаряд противотанковой ракетной установки “Спайк”.

“Произошедшее подтверждает, что, Баку, как всегда, не только не собирается направить достигнутые договоренности на мирное урегулирование конфликта и исключение неоправданных жертв, но и, напротив, посредством умышленных провокаций идет на дестабилизацию ситуации.

Учитывая необходимость эффективного осуществления усилий международного сообщества и в частности сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию арцахско-азербайджанского конфликта, ВС Арцаха воздержались от ответных действий, однако это вовсе не означает, что в случае подобного развития событий агрессивные действия противника останутся без ответа.

Минобороны Арцаха со всей ответственностью предупреждает военно-политическое руководство Баку, что в случае продолжения провокаций ответ будет неравноценным и достаточно болезненным”,- говорится в заявлении МО Арцаха.