Начать все заново, или как армянские нелегалы возвращаются из ЕС на родину

Кнар Бабаян, Ани Барсегян

За последние пять лет с момента подписания Арменией договора о реадмиссии из стран ЕС было получено в общей сложности 2326 заявок о реадмиссии армянских граждан. Из них 1837 были одобрены. По неофициальным данным на территории ЕС до сих пор нелегально проживают около трёх тысяч армянских граждан. Выполнение программы по реадмиссии – один из главных шагов на пути Армении к безвизовому режиму. Однако для такой страны, как Армения, где треть населения живет за чертой бедности, реинтеграция “возвращенцев” задача не из простых.

За 2017 год в Армению поступило 653 запроса на реадмиссию 1261 лица, нелегально пребывающих в странах ЕС. В Ереване гражданство подтвердил 981 человек. Принимая своих граждан, нелегально проживающих на территории ЕС, Армения тем самым выполняет соглашение по реадмиссии, которое является одним из важных условий облегчения визового режима между Арменией и ЕС.

55-летний Норайр Алексанян вместе с женой и несовершеннолетним сыном вернулся из Австрии в августе этого года. Пять лет назад он уехал в маленький городок Мюрццушлаг на северо-востоке страны. Спустя полтора года Норайр по состоянию здоровья получил вид на жительство сроком на год. Он страдает неизлечимой средиземноморской лихорадкой.

«Мы бы никогда не покинули Армению, так как были обеспеченной семьей. Я работал инженером в ЖЭКе, а жена – в школе учителем биологии» - рассказывает Норайр. До переезда в Австрию он в поисках возможностей вылечиться успел сменить не одну страну (Польша, Сирия, Ливан, Россия и т.д.).

«В Австрии мой муж получал бесплатную медицинскую помощь, и сам климат положительно сказался на его здоровье. Так как мы не имели права на работу, то получали ежемесячное пособие в размере 115 евро на человека. Одновременно мы были волонтерами в Красном Кресте и доме престарелых»,- рассказывает жена Норайра Гоар Саакян.

По австрийскому законодательству Норайру оставалось три месяца до подачи документов на ПМЖ. Однако после двукратного обновления права на проживание ему в третий раз отказали в продлении документов. У семьи есть сертификаты на знание немецкого языка, а у 17-летнего сына, помимо диплома об окончании школы, имеются также грамоты за успехи в музыкальной школе.

Рано утром 22 августа в дверь постучали полицейские, которые известили семью о том, что через два дня они будут депортированы в Армению, вспоминает Норайр. После возвращения на родину семье пришлось начинать все заново. Норайр со своей семьей поселился в квартире родителей в Ереване. Мужчина встал на учет в медицинский центр “Арабкир”, где получает бесплатные лекарства.

«Когда я уехал в Австрию, я перестал получать армянское пособие по инвалидности. Сейчас я пытаюсь его восстановить. Помимо этого, мы с женой ищем работу. Ходили уже на несколько собеседований, сейчас ждем ответа», - говорит Норайр. А пока семья живет в долг и за счет пенсии отца Норайра (50.000 драмов – около 90 евро), ожидая помощи от благотворительной организации “Caritas Armenia”, которая обещала выделить семье одноразовое пособие в размере 1900 евро.

В Армении вопросами реинтеграции занимаются четыре крупные международные организации. В случае с “Caritas Armenia” программа “Миграция и развитие” была запущена намного раньше, чем Армения подписала с ЕС договор о реадмиссии.

«С 2010 года на программу было выделено 1.454.000 евро, предназначенных на выплату одноразовых пособий: взрослым 750 евро, несовершеннолетним 400 евро»,- говорит руководитель программы Лусине Степанян. За год организация помогает в среднем 80-90 семьям.

По последним данным Миграционной службы Армении, в 2015 году страны ЕС подали 110 заявок на реадмиссию, в то время как в 2017-ом их число увеличилось в шесть раз. Впрочем, в Армении количество просителей убежища в ЕС в семь раз превышает количество добровольно и вынужденно вернувшихся на родину граждан страны. В год убежища в ЕС просят в среднем более четырех с половиной тысяч граждан Армении.

Выяснить, сколько денег ЕС выделил Армении на реадмиссию за последние пять лет, так не удалось. В течение более двух недель на официальный запрос, отправленный в ереванский офис делегации ЕС, так и не был получен ответ. Однако известно, что на сегодняшний день в Армении существует несколько проектов, занимающихся реинтеграцией армянских мигрантов, а именно "Каритас Армения", МОМ, "Французско-Армянский фонд развития", "Французский офис иммиграции и интеграции" и другие. Основными спонсорами проектов являются члены ЕС. Указанные организации занимаются главным образом консультациями, финансированием приносящих доход различных видов деятельности, переквалификацией, образованием детей и медицинским обслуживанием.