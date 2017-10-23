В аптеках психотропные лекарства можно купить без рецепта

В 2003 г. правительство Армении утвердило список некоторых видов наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых ограничен или запрещен. В частности, ограничен оборот тех лекарственных препаратов, которые продаются только по рецепту врача. Свободная продажа этих лекарств запрещена, так как их используют также наркоманы.

Однако ни это решение правительства, ни штраф, установленный Кодексом административных правонарушений, не мешают аптекам продавать эти препараты.

В 2010 г. правительство решило включить в список выдаваемых по рецепту лекарств тианептин (коаксил), тропикамид, прогабалин (лирика) и седальгин, свободная подажа которых в аптеках запрещена.

Тем не менее, нам удалось купить в трех аптеках без рецепта лирику и прегабалин.

В проекте решения говорится, что полиция неоднократно предупреждала о случаях злоупотребления препаратами, содержащими прегабалин, констатируя, что он применяется не только с целью лечения больных эпилепсией, но и наркоманами.

Ситуация в цифрах

За последние 6 лет число лиц, использующих наркотики, росло в стране каждый год. Если в 2010 г. в Армении было 2689 официально зарегистрированных наркоманов, то в 2016-ом их число выросло до 6010. Такую статистику ведет Республиканский наркологический центр Министерства здравоохранения РА.

Согласно имеющимся данным, последние шесть лет большинство наркоманов составляют лица в возрасте 28-49 лет. В числе официально зарегистрированных наркоманов значительный процент составляют лица в возрасте 50-64 лет.

Отметим, что за последние шесть лет число выявленных случаев незаконного оборота наркотических веществ и психотропных препаратов сократилось. Так, если в 2011 г. полиция раскрыла 1376 случаев, то за первые восемь месяцев этого года – 528.

Наркотитки и психотропные вещества больше всего используют в Ереване

По данным полиции, в период с 5 сентября 2016 г. по 5 сентября 2017 г. больше всего наркотиков и психотропных веществ было использовано в Ереване. Только в течение этого года в столице было раскрыто 88 подобных случаев.