Максим Акопян не осуществляпет инвестиции в шамлухские закрытые рудники: вследствие обвалов горняки погибают

23 октября на 140-ом руднике ЗАО “Ахталинский горнообогатительный комбинат” произошел обвал, в результате которого погиб 38-летниий горняк Вреж Саакян.

У него остались трое несовершеннолетних детей. “У нас в семье никто не работает, единственным работником был Вреж. Своих детей он содержал благодаря работе на руднике. Мой сын не любил рудник, он вынужденно пошел туда работать, чтобы дети ни в чем не нуждались. Дай бог, чтобы этот рудник навсегда закрылся. Я знаю, какая там ситуация, там нет условий для работы, но что делать, как жить, другой работы нет…” – плача говорила мать Врежа.

Утром 23 октября рядом с 1-м участком 140-го рудника Ахталинского ГОК собрались ахталинцы и горняки. Здесь же находились начальник уголовного отдела Туманянского отделения полиции Лерник Гиголян и следователь Арарат Улуханян.

Стоило мне появиться на территории рудника, как ко мне подошел начальник службы безопасности АГОК Вардан Аракелян, который заявил, что эта территория - собственность владельца рудника, поэтому я должна ее покинуть. Пришлось объяснить Аракеляну, что рудник – собственность народа, поэтому он не имеет права меня выдворять.

Горняки рассказали, что обвал произошел на третьем километре рудника. Около 10 часов друзья перенесли тело погибшего в домик для рабочих. Минут через тридцать приехала бригада скорой помощи, и врач констатировал смерть Врежа Саакяна. В момент нашего посещения тело погибшего находилось в домике. Узнав об этом, я поняла, почему начальник службы безопасности всячески пытался выдворить меня с территории рудника. Тело Врежа Саакяна оставалось там до 13.30. Ждали приезда судмедэксперта. На погибшем вместо спецодежды были его старые вещи. Было очевидно, что горнякам не выдают необходимую одежду, защитные каски, сапоги.

Один из побывавших на месте трагедии полицейских сообщил, что на руднике не обеспечены правила безопасности.

“Произошел обвал, Вреж Саакян попал под камнепад, в результате чего погиб”,- рассказал начальник участка Самвел Давитавян.

“На руководимом Вами участке рудника безопасность горняков обеспечена?” – поинтересовалась я. Давитавян коротко ответил “да” и удалился.

На руднике царила атмосфера страха. Из-за присутствия начальника службы безопасности Вардана Аракеляна многие горняки боялись отвечать на вопросы. А те, кто все же решился вступить в беседу, попросили не указывать их фамилии.

“Мы 15 дней работаем, 15 дней отдыхаем. Работаем в две смены – с 8 утра до 19 вечера и с 19 вечера до утра. В месяц получаем 300-400 тысяч драмов. Работаем в адских условиях. Об обеспечении условий безопасности говорить не приходится”,- сказал один из горняков.

“На руднике не осуществлены работы по укреплению, чтобы в случае обвала горняки не пострадали. Все закрытые рудники Ахатлинского ГОК представляют угрозу для жизни горняков. Эксплуатирующий рудники Максим Акопян ни копейки не тратит на обеспечение их безопасности. Он заставляет горняков работать как рабов, поэтому каждый раз в результате обвала кто-то погибает”,- сказал один из горняков, находившихся во дворе дома Врежа Саакяна.

Его поддержал другой работник Ахталинского ГОК: “Нам не выдают ни защитные каски, ни резиновые сапоги, ни рабочую одежду. Говорят, хочешь работать на руднике, сам покупай себе сапоги, одежду, фонарь”.

Произошедшая сегодня авария со смертельным исходом не единственная на шамлухских закрытых рудниках, принадлежащих Максиму Акояну. Напомним, что 17 апреля этого года вследствие обвала на 6-ом руднике тяжелые травмы получил Агбал Аракелян.

Еще тогда мы попытались получить сведения о произошедшем у директора ЗАО “Ахталинский ГОК” Левы Варданяна, но он лишь сказал, что случай произошел утром и что о подробностях сообщит завтра. После этого нам так и не удалось получить от Варданяна необходимую информацию.

Обидно, что ни собственник Ахталинского ГОК, ни его руководители не отвечают за происходящие на рудниках аварии, в результате которых одни горняки погибают, другие становятся инвалидами. Между тем случаи обвала на рудниках происходят все чаще.