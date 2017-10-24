Состоится мониторинг ОБСЕ

25 октября, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в юго-восточном направлении Гадрутского района.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик, его полевой помощник Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и сотрудник офиса Мартин Шустер (Германия), а также представитель Группы планирования высокого уровня ОБСЕ подполковник Патрик Фаррели Ирландия).

Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.