Карен Карапетян принял посла Китая и вице-президента компании «Синогидро»

Премьер-министр Карен Карапетян принял Чрезвычайного и полномочного посла Китая в Армении Тяня Эрлуна и вице-президента вовлеченной в строительство автомагистрали «Север-Юг» компании «Синогидро» Ксиона Ликсина.



Карен Карапетян отметил важность постоянного развития и укрепления армяно-китайских экономических отношений и подчеркнул, что Правительство РА заинтересовано в привлечении китайского капитала на армянский рынок. Премьер-министр выразил уверенность, что две страны имеют большой потенциал взаимовыгодного сотрудничества, учитывая также возможности нашей страны для бизнеса: ЕАЭС, наличие выхода на европейский и иранский рынки.



В свою очередь, посол Тянь Эрлун отметил, что Китай также придает важное значение укреплению взаимовыгодных связей с Арменией и подчеркнул, что сегодня есть широкие возможности для финансирования важнейших программ, представляющих взаимный интерес.



Коснувшись хода строительных работ на участке Талин-Ланджик автомагистрали «Север-Юг», которые осуществляет компания «Синогидро», Карен Карапетян подчеркнул необходимость качественного выполнения работ и потребовал предпринять необходимые шаги для устранения всех возникших проблем.



На встрече были также обсуждены вопросы возможного вовлечения Армении в программу «Новый Шелковый путь» и другие вопросы, касающиеся армяно-китайских отношений.