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С официальным визитом в Армению прибыл Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев



По приглашению Премьер-министра Республики Армения Карена Карапетяна сегодня с официальным визитом в Армению прибыл Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. В аэропорту «Звартноц» коллегу встретил Премьер-министр Карен Карапетян.

В состав возглавляемой Дмитрием Медведевым делегации входят Первый заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов, Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, Министр энергетики РФ Александр Новак, Министр транспорта РФ Максим Соколов, Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, Губернатор Саратовской области Валерий Радаев, Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алëшин, Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, другие должностные лица.

После официальной церемонии встречи Премьер-министр РФ направился в мемориальный комплекс «Цицернакаберд», чтобы отдать дань уважения памяти жертв Геноцида армян.


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Комментарии (1)
1. Artur Aslanyan21:33 - 24 октября, 2017
Dmitry Medvedev is the Prime Minister of Russia, not the President. The President is Vladimir Putin.
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