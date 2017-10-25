Суббота, 11 ноября

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Бизнес рыбных консервов чиновника КГД



Начальник отдела проверок одного из управлений Комитета госдоходов РА Акоп Акопян уже год занимается бизнесом – производством рыбных консервов.

ООО “Арарат форель” было основано в 2001 г. В настоящее время по 5% акций имеют пятеро жителей общины Аракс Армавирской области, приходящиеся друг другу братьями и родственниками, а 25% принадлежат Акопу Акопяну, его дочери Лене Акопян и 25-летней жительнице села Ариндж Цовинар Казарян. Отец последней, Манвел Казарян, получивший в 2016 г. свидетельство аудитора, находится в близких отношениях с А.Акопяном.

Уставной капитал ООО “Арарат форель” составляет 20 млн драмов, 10 млн из которых, делят между собой Акоп и Лена Акопяны.

Компании принадлежит рыбоводческое хозяйство в общине Джрарат Армавирской области. В январе прошлого года “Арарат форель” получила разрешение на водопользование сроком на три года.

Имущество Акопа Акопяна

Чиновник Комитета госдоходов работает в налоговой сфере с 1993 г. В этом году Акопян впервые представил в Комиссию по этике должностных лиц декларацию об имуществе и доходах по положению на 1 июля.

Согласно декларации, годовой доход А.Акопяна составляет 7 млн 163 тыс. драмов. Из них 2 млн 315 тыс. составляет зарплата, а остальную сумму – полученный кредит. И хотя начальник отдела проверок является акционером действующей компании с капиталом в 20 млн драмов, доход от дивидендов он не задекларировал.

Название ООО “Арарат форель” отсутствует и в списке 1000 крупных налогоплательщиков.

Что касается денежных средств, то по положению на 1 июля у Акопа Акопяна было 14 млн драмов и 20 тыс. долларов США.

Чиновник имеет также автомобиль “MITSUBISHI OUTLANDER 2.4”, два особняка и два земельных участка.


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Комментарии (3)
1. Հարց հարգելի Գրիշաին08:33 - 25 октября, 2017
Դուք գրում եք՝ - // նրա տարեկան եկամուտը կազմում է 7 մլն 163 հազար դրամ, որից 2 մլն 315 հազար դրամը ՊԵԿ-ից ստացած աշխատավարձն է, իսկ մնացածը՝ ստացած վարկը:// - «վարկը», ինչքան գիտենք, դա բանկից վերցրած պարտք է: Ինչպես է այն «եկամուտ» համարվում (գուցե այդ տերմինը այլ իմաստ էլ ունի?) Այսպես ներկայացվում է նաեւ մի քանի այլ հոդվածներում, որը տարակուսանք է առաջացնում:
2. Գրիշա Բալասանյան15:03 - 25 октября, 2017
Հարգելի ընթերցող, Հանրային ծառայության մասին օրենքով վարկը կամ ստացած փոխառությունը համարվում է եկամուտ:
3. ընթերցող15:56 - 25 октября, 2017
2 - ին: Շնորհակալություն, բայց ահագին զարմացա! Բանն այն է, որ բարեկամներիցս մեկը երեսը պնդելով ինձնից անընդհատ փող է ուզում, ասելով թե վարկերի տակ ճկռած եմ: Հիմա կասեմ, այ անազնիվ մարդ, դու օրենքով ինձնից տասնապատիկ ավել եկամուտ ունես, գնա վայելի, քո սենցն ու ընենցը ....
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