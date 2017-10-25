Бизнес рыбных консервов чиновника КГД

Начальник отдела проверок одного из управлений Комитета госдоходов РА Акоп Акопян уже год занимается бизнесом – производством рыбных консервов.

ООО “Арарат форель” было основано в 2001 г. В настоящее время по 5% акций имеют пятеро жителей общины Аракс Армавирской области, приходящиеся друг другу братьями и родственниками, а 25% принадлежат Акопу Акопяну, его дочери Лене Акопян и 25-летней жительнице села Ариндж Цовинар Казарян. Отец последней, Манвел Казарян, получивший в 2016 г. свидетельство аудитора, находится в близких отношениях с А.Акопяном.

Уставной капитал ООО “Арарат форель” составляет 20 млн драмов, 10 млн из которых, делят между собой Акоп и Лена Акопяны.

Компании принадлежит рыбоводческое хозяйство в общине Джрарат Армавирской области. В январе прошлого года “Арарат форель” получила разрешение на водопользование сроком на три года.

Имущество Акопа Акопяна

Чиновник Комитета госдоходов работает в налоговой сфере с 1993 г. В этом году Акопян впервые представил в Комиссию по этике должностных лиц декларацию об имуществе и доходах по положению на 1 июля.

Согласно декларации, годовой доход А.Акопяна составляет 7 млн 163 тыс. драмов. Из них 2 млн 315 тыс. составляет зарплата, а остальную сумму – полученный кредит. И хотя начальник отдела проверок является акционером действующей компании с капиталом в 20 млн драмов, доход от дивидендов он не задекларировал.

Название ООО “Арарат форель” отсутствует и в списке 1000 крупных налогоплательщиков.

Что касается денежных средств, то по положению на 1 июля у Акопа Акопяна было 14 млн драмов и 20 тыс. долларов США.

Чиновник имеет также автомобиль “MITSUBISHI OUTLANDER 2.4”, два особняка и два земельных участка.