Парламент принял проект закона “Об обороне”

Парламент Армении принял в первом чтении проект закона “Об обороне”.

До начала голосования руководитель фракции “Выход” Никол Пашинян заявил, что они будут голосовать против принятия данного проекта. “Проблема в той философии, которая заложена в основу формирования Генштаба Вооруженных сил. Кроме того, мы не считаем удовлетворительными темпы развития военно-промышленного комплекса, а наше предолжение, которое могло этому способствовать, не принято”,- сказал Пашинян.

Фракция “Выход” предлагала прописать в законе, что объемы закупок ВС у местных производителей каждый год должны увеличиваться в размере как минимум 2% от выполненного прошлогоднего военного бюджета, однако министр обороны назвал это предложение нецелесообразным.

По итогам голосования законопроект был принят 86-ю голосами “за” и 9-ю “против”.