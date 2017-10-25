Э.Марукян: “Человек, который не служил в армии, сейчас во власти и заявляет: давайте отправим всех в армию”

Сегодня в парламенте продолжалось обсуждение проекта закона “О воинской службе и статусе военнослужащего”. Депутат оппозиционной фракции “Выход” Эдмон Марукян заявил: “Человек, который не служил в армии, сейчас во власти и заявляет: давайте отправим всех в армию, чтобы справедливость восторжествовала. Вы не испытываете дискомфорт из-за того, что власть выступает с подобной инициативой?”

Отвечая на этот вопрос, основной докладчик, министр обороны Виген Саркисян сказал: “Конечно, есть люди, которые не служили в армии, и есть люди, которые стали героями, прошли большой путь”. А затем добавил, что о служивших и не служивших в армии должностных лицах следует говорить в общем контексте.

Вопрос депутата фракции Республиканской партии Армана Сагателяна касался резерва. Министр отметил, что логика закона состоит в следующем: создать необходимые условия для того, чтобы люди хотели активно вовлекаться в резерв.

Руководитель фракции “Выход” Никол Пашинян поинтересовался у министра обороны, какая часть от, скажем, 100 освобожденных от обязательной воинской службы лиц добилась этого с помощью коррупции.

Министр согласился с тем, что вопрос освобождения от военной службы по состоянию здоровья является очень серьезным, тем не менее, он не привел статистику коррупции в этой сфере.

Отметим, что сопутствующим докладчиком по проекту закона был председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности, член правящей Республиканской партии Корюн Наапетян. Он не служил в армии, о чем напомнил Эдмон Марукян.

“Я ждал, что докладчиком от комиссии будет человек, который не использовал права на отсрочку, а отслужил в армии, и сейчас может спокойно представлять проект закона. Вы сами верите в эту реформу, когда так уверенно заявляете, что ее нужно осуществить? Об этом говорите Вы, кто воспользовался возможностью отсрочки и дошел до высокой должности”,- сказал Марукян.

Депутат также отметил, что Корюн Наапетян имеет воинское звание лейтенанта, тогда как Марукян рядовой. “Если, не дай Бог, начнется война, то не исключено, что меня направят в роту, которой будете командовать Вы. Где здесь справедливость?” – спросил Эдмон Марукян.

Наапетян заверил, что никакого дискомфорта при представлении проекта он не испытывает: “Я не призывался и не служил в вооруженных силах в качестве офицера. В 1994 г. я окончил Ереванский государственный университет, где в то время действовала военная кафедра, и я прошел специальное шестимесячное обучение. По завершении университета я участвовал в месячных сборах в воинской части в Октемберяне, в результате чего мне было присвоено звание лейтенанта запаса”.

Марукян пояснил, что он имел в виду другое: справедливо ли то, что человек, который воспользовался льготой, сейчас пытается лишить этой льготы других.

“Почему бы вам не предложить и не создать сегодня военную кафедру? Вы ведь получили образование без перерыва, потому я и спрашиваю: Вы не испытываете дискомфорт?” – поинтересовался Марукян.

Корюн Наапетян ответил, что времена и вызовы изменились, в связи с чем возникла необходимость внедрения новых систем.

Фото: Саро Багдасарян