Гагик Царукян подарил сыну Лукашенко белых львов

С конца прошшлого года в Минском зоопарке проживают два белых льва. Ник и Ника сразу привлекли внимание жителей белорусской столицы. Оказалось, что львы этой редкой породы были привезены в Беларусь из Армении. Точнее, они были подарены депутатом парламента и президентом Национального Олимпийского Комитета Армении Гагиком Царукяном сыну президента Беларуси Александра Лукашенко.

18 октября 2016 г. из Армении в Беларусь были доставлены 4 льва редкой породы. В Армению животные были доставлены в апреле того же года. Страной их происхождения была указана Южно-Африканская Республика.

Белая шерстка придает этим львам особую красоту, которую специалисты считают следствием генетического заболевания – лейкизма.

Министерство охраны природы РА в ответ на запрос Hetq.am предоставило копии разрешений на импорт и экспорт животных в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения(CITES).

Согласно выданным министерством разрешениям, вывезенные из Армении четыре льва были доставлены в Минск по адресу: Велосипедный переулок, 6/1, где расположено ООО “Совместное предприятие “Армянский стандарт”.

Фото с официального сайта ООО “Армянский стандарт”

Как известно, Царукян и президент Беларуси Александр Лукашенко находятся в близких отношениях. Более того, во время одного из визитов в Армению Лукашенко вместе с сыном побывал на принадлежащем Царукяну коньячно-винно-водочном комбинате “Арарат”. После этого в Минске открылось совместное предприятие “Армянский стандарт”.

Компания занимается бутилизированием армянского коньяка в Беларуси. Она была создана в 2011 г. Ереванским коньячно-винно-водочным комбинатом “Арарат” Гагика Царукяна и госпредприятием “Беларусторг”. 69% акций принадлежат Царукяну, остальные 31% - “Беларусторгу”.

В 2014-ом Царукян зарегистрировал новую компанию – “Мульти групп инвестбл”, целью которой было осуществление инвестиций в перспективные отрасли белорусской экономики.

Из последней декларации депутата следует, что его доля составляла 70 млн белорусских рублей (3,6 млн долларов).

22 октября, через несколько дней после экспорта львов, делегация Национального Олимпийского Комитета Армении во главе с ее президентом Гагиком Царукяном участвовала в проходившей в Минске 45-ой Генеральной ассамблее Европейских Олимпийских Комитетов.

В столице Беларуси Царукяна принял президент Александр Лукашенко. Согласно официальному пресс-релизу, Царукян и Лукашенко провели отдельную беседу, в ходе которой обсудили вопросы укрепления и углубления спортивных связей между двумя странами.

Однако в пресс-релизе не сообщалось о том, что в ходе этого визита Гагик Царукян подарил семье белорусского президента львов. Правда, двух или четырех неизвестно, так как через месяц 12-летний сын Лукашенко Николай передал Минскому зоопарку двух белых львов. В интервью СМИ сотрудники зоопарка сообщили, что львы восьмимесячные. В свою очередь пресс-служба президента Беларуси подтвердила, что редкие животные получены в дар от Армении, точнее, от Гагика Царукяна.

Напомним, что белые львы принадлежат к числу животных, находящихся под угрозой исчезновения, а это значит, что подаренные Царукяном львы были разведены и чипированы в неволе. В выданных МОП разрешениях указаны номера чипов. Судя по документам, львы были импортированы в тот же день, 25.04.2016 г., и на основании того же разрешения, однако в Беларусь были доставлены по двум отдельным разрешениям CITES.

Мы не знаем, как сложилась судьба двух других львов. Возможно, Лукашенко передал в зоопарк лишь двух животных, а остальные двое нашли приют в семье президента.

Интересно, что в 2016 г. в базе данных сайта CITES доставленные в Армению львы не упоминались. Из Южно-Африканской Республики львы тоже не были экспортированы в Армению.

В Ереванском зоопарке белых львов нет. В Интернете эти животные указаны как наиболее догорогостоящие, так какявляются представителями редкой породы. Стоимость новорожденных белых львят колеблется в пределах 140 тысяч долларов.

Фото львов с сайта Минского зоопарка – www.kp.by-ից