Временно исполняющий обязанности мэра Гориса занимает несовместимую должность

В Армении должность дает “зеленый свет” развертыванию собственного бизнеса. И хотя в отношении определенных должностей закон запрещает их совмещение с предпринимательством, однако многие чиновники не воспринимают этот запрет всерьез.

После вынужденной отставки мэра Гориса Вачагана Адонца премьер-министр Карен Карапетян назначил временно исполняющим эти обязанности 26-летнего Аруша Арушаняна.

5 ноября в Горисе пройдут выборы мэра, и член Республиканской партии Армении Аруш Арушанян выдвинут кандидатом в руководители общины. РПА выдвинула его кандидатом и на последних выборах в парламент.

Аруш Арушанян предприниматель. Ему принадлежит ООО “Гор Метал”, занимающееся оптовой продажей стройматериалов. Компания была основана в 2008г. С того времени и по сегодняшний день Аруш Арушанян занимает должность директора, которая, однако, по закону несовместима с должностью руководителя общины.

Также по закону, если руководитель общины занимает несовместимую должность, его полномочия досрочно прекращаются.

Аруш Арушанян представил в Комиссию по этике высокопоставленных лиц декларацию об имуществе и доходах, в которой не указал свою долю в компании.

В качестве дохода чиновник задекларировал только зарплату – 1 млн 520 тыс. драмов, но не задекларировал доходы от дивидендов.

У Арушаняна имеется одна квартира и одно строение производственного назначения. В декларации указаны также два автомобиля – VOLKSWAGEN PHAETON 4.2 и BMW X6 5.0 I.

Несмотря на небольшой доход, денежные средства молодого чиновника в несколько сотен раз превышают его зарплату. Так, сумма в драмах в 205 раз превышает размер зарплаты врио мэра Гориса.

У Аруша Арушаняна имеется также предоставленный займ на сумму 86 млн 860 тыс. драмов.

Отметим, что предпринимателем является и его отец, Гагик Арушанян, которому принадлежит ООО “Аранцк”, тоже занимающееся продажей стройматериалов