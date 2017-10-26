Немецкие и французские компании получили лицензию

В рамках инвестиционной “Программы коммунальных инфраструктур” правительство Армении на сегодняшнем заседании решило разрешить немецким компаниям “Джитек Консалт”, “ЭСАРПИ Шнайдер энд Партнер Инженер-Консалтинг” и французской компании “САФЕЖ” осуществлять разработку градостроительных документов и технический контроль за качеством строительства.

Соответствующая лицензия выдана этим компаниям на основе соглашения о финансовом сотрудничестве, заключенного между правительствами Армении и Федеративной Республики Германия.

Согласно проекту решения, цель Программы коммунальных инфраструктур заключается в осуществлении ремонта, обновлении и расширении систем водоснабжения и дренажа.