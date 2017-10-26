Предусмотрена частичная компенсация стоимости учебников для школьников и платы за обучение студентов из приграничных общин

Правительство Армении на сегодняшнем заседании приняло решение выделить Министерству образования и науки 103 млн драмов из своего резервноого фонда. 26,5 млн будут направлены на компенсацию стоимости учебников для учащихся 5-12 классов из приграничных общин, а 76 млн – на частичную компенсацию платы за обучение студентов из этих же общин.

Частичная компенсация стоимости учебников предусмотрена для учеников 5-12 классов школ в приграничных общинах Араратской, Гегаркуникской, Вайоцдзорской, Тавушской областей.

Как отмечено в проекте решения министра образования и науки Левона Мкртчяна, в результате осуществления этих программ будет улучшено социальное положение жителей указанных регионов.