Как депутаты парламента будут голосовать по проекту закона РА “О воинской службе и статусе военнослужащего”

В Национальном Собрании Армении сегодня продолжилось обсуждение проекта закона РА “О воинской службе и статусе военнослужащего”.

Лидер оппозиционной фракции “Выход” Никол Пашинян в своем выступлении заявил, что они будут голосовать против законопроекта. Касаясь сравнений с армией Израиля, которые привел в своем выступлении министр обороны Виген Саркисян, Пашинян отметил: “В Израиле на выборах побеждает то оппозиция, то власть. А страна, где всегда побеждают власти, слишком далека от примера Израиля”.

Депутат подчеркнул, что во время обсуждения подобных проектов представители властей заявляют, что армия принадлежит всем, но когда возникают ситуации, наподобие событий 1 марта 2008 г., выясняется, что армия принадлежит только власти.

“Родители призывников до сих пор отправляют в армию носки, белье, обувь. В результате подобных решений еще больше родителей вынуждены будут посылать своим сыновьям в армию зубную пасту, носки, белье…” – отметил Никол Пашинян.

Руководитель фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян указал на необходимость представленного проекта, который, по его словам, повышвает уровень безопасность страны.

Депутат фракции АРФ Дашнакцтуюн Ромик Манукян сообщил, что они будут голосовать за принятие проекта закона.

С аналогичным заявлением выступил и вице-спикер НС, депутат фракции“Блок “Царукян” Микаел Мелкумян.

Основной докладчик, министр обороны Виген Саркисян в своем заключительном выступлении сказал, что в ходе обсуждения были проведены многочисленные параллели с проектом 1997 года, однако, по словам министра, разница между этими документами очевидна: “В проекте 1997-го года предлагалось призывать в армию всех, я же говорю, что каждый год сотни молодых людей могут идти служить в армию в качестве офицеров и получать за это зарплату”.

Касаясь высказываний депутата фракции “Выход” Эдмона Марукяна, глава Минобороны заметил: “Господин Марукян все время спрашивал, комфортно ли мне и г-ну Наапетяну. Мне бы тоже хотелось спросить: комфортно ли им в ходе этого обсуждения, если они легитимно воспользовались правом на отсрочку? Г-н Мирзоян в 25 лет защитил диссертацию. Поздравляю. Но мне бы хотелось спросить: не совестно ли было ему получать Почетную грамоту Министерства обороны в том случае, когда он ни одного дня не служил в армии? За какие заслуги он получил эту грамоту?”.

Напомним, что вчера Эдмон Марукян обратился к В.Саркисяну и К.Наапетяну с вопросом, не испытывают ли они дискомфорт при представлении проекта, поскольку сами воспользовались правом на отсрочку и не прошли обязательную военную службу, а сейчас пытаются лишить этого права других.

“Хочу спросить г-на Марукяна: как получилось, что параллельно воинской службе он в те же годы получил высшее образование, ведь в то время не было заочного обучения? Используя его же лексикон, хочу поинтересоваться: путем каких тайных договоренностей он получил льготу? А если это было сделано законно, то почему он думает, что ему можно, а сегодняшним призывникам – нет?” – сказал В.Саркисян.

Сегодня депутаты завершили обсуждение законопроекта в первом чтении.