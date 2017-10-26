Из четырех строящихся в Армении водохранилищ два не имеют финансирования, а от кредитования третьего отказалось правительство

В настоящее время в Армении первоочередным считается строительство четырех водохранилищ – Вединского, Мастарского, Егвардского и Капского. Три водохранилища – в Веди, Егварде и Капсе – были спроектированы и частично построены в советское время. Мастарское водохранилище начало строиться в 2013 г. Строительство четырех указанных водохранилищ предусмотрено завершить в 2021-22 годах. Однако Мастарское и Егвардское пока не имеют кредитного финансирования, а вопрос финансирования 2-го этапа строительства Капского водохранилища пока остается под вопросом. Вединское водохранилище должно быть сдано в эксплуатацию в июне 2021 г. Что касается финансирования 2-го этапа Капского водохранилища, то этот вопрос пока не решен. В первую очередь в эксплуатацию в июне 2021 г. будет сдано Вединское водохранилище, которое станет первым за период независимости Армении.

Программа строительства Вединского водохранилища и оросительной системы

Вединское водохранилище строится в Араратской области, на правом берегу реки Веди. Водохранилище было спроектировано в 1991 г. с целью орошения 4000 гектаров Араратской долины. Согласно справке Офиса реализации программ водного хозяйства, водохранилище будет орошать 6000 га. Годовая экономия электроэнергии составит 19 млн кВт/ч, потребность забора воды из озера Севан в целях орошения сократится на 18 млн кубометров и т.д.

Площадь чаши Вединского водохранилища составит 120 гектаров, общий объем – более 11 млн кубометров. Планируется построить две дамбы. Программа строительства водохранилища и оросительной системы стоимостью 90 млн евро осуществляется на кредитные средства Французского Агентства Развития и при софинансировании из госбюджета в размере 15 млн евро.

Мастарское водохранилище

По предварительным данным строительство Мастарского водохранилища обойдется в 31,5 млн долларов США. В 2015 г. Фонд институционального развития стран Европы и Центральной Азии выделил грант в размере 670 тыс. долларов, за счет которого в настоящее время проводится технико-экономическое исследование водохранилища.

Директор Офиса реализации программ водного хозяйства Феликс Меликян отметил, что после сдачи в эксплуатацию Мастарского водохранилища из озера Севан в целях орошения будет забираться на 70 млн кубометров воды меньше.

Общий объем водохранилища составит 10,2 млн кубометров, высота дамбы – 30 м. Мастарское водохранилище обеспечит водой 3794 га орошаемых земель.

Второй этап строительства Капского водохранилища под вопросом

Программа строительства Капского водохранилища и самотечной оросительной системы осуществляется с марта 2016 г. Недостроенное водхранилище находится к северу от города Гюмри, в долине реки Ахурян. Строительные работы были прекращены в 1994 г., возобновились в 2015-ом. Строительство предусмотрено осуществить в два этапа. Общая стоимость программы 60 млн евро, 50 млн из которых составляет кредит Банка реконструкции и развития Германии, 10 млн – софинансирование из госбюджета Армении.

На первом этапе планируется довести объем водохранилища до 25 млн кубометров, для чего построена дамба высотой 55 м, вспомогательные гидротехнические сооружения и т.д. Также предусмотрено довести площадь орошаемых земель до 12.325 га.

На втором этапе программы предусматривается строительство Кумайринского оросительного тоннеля, трубопровода самотечной переброски воды и оросительной сети на орошаемой площади 750 га.

На втором этапе проектные работы планировалось начать в июне 2018 и завершить в апреле 2019-го года. Строительные работы должны были начаться в сентябре 2019 г. и длиться до 2021 г.

В соответствии с кредитным соглашением второго этапа, кредитное требование стоимостью 18,5 млн евро предусматривалось ратифицировать до конца 2017 г., однако министр Ашот Манукян отказался от кредита. 17 октября министр принял делегацию во главе с послом Федеративной Республики Германия в Армении Матиасом Кислером. В ходе встречи стороны коснулись программ строительства Капского водохранилища. Подчеркнув значение этих проектов, министр рассказал о намерениях правительства.Последнее с целью ослабления давления на госдолг решило осуществить ряд кредитных программ путем сотрудничества государства и частного сектора.

Строительство Егвардского водохранилища пока нереально

Недостроенное Егвардское водохранилище, которое находится в Котайкской области, было спроектировано в 1984 г. Тогда же началось строительство. Однако после осуществления 40% работ строительство было прекращено. Это самое крупное в стране недостроенное водохранилище, общий объем которого составляет 228 млн кубометров. Оно предназначено для орошения 30,5 тыс. гектаров.

С июня 2014 г. начали изучаться возможности продолжения строительства Егвардского водохранилища. Благодаря гранту Японского агентства международного сотрудничества (JICA) было проведено технико-экономическое исследование. Согласно расчетам, для строительства водохранилища требуется кредит в размере 220 млн долларов. С просьбой о предоставлении льготного кредита правительство Армении обратилось к правительству Японии. О необходимости завершения строительства Егвардского водохранилища правительство говорит давно, однако такая перспектива пока нереальна.

Общий объем предлагаемого варианта водохранилища составляет 90 млн кубометров, высота дамб – 32 м и 14 м. Завершение строительства водохранилища позволит орошать земли площадью 12,2 тыс. га. После того, как водохранилище будет сдано в эксплуатацию, ежегодный забор воды из озера Севан сократится на 50 млн кубометров.

Фото предоставил Офис реализации программ водного хозяйства