Закон РА “О военной службе и статусе военнослужащего” принят в первом чтении

Сегодняшнее заседание Национального Собрания Армении началось минутой молчания в память жертв теракта 27 октября. После этого на голосование были вынесены три законопроекта.

В первом чтении был принят проект закона “О военной службе и статусе военнослужащего”. Документ поддержали все фракции, кроме “Выхода”.

До начала голосования депутаты прокомментировали оценки, прозвучавшие во вчерашнем заключительном выступлении основного докладчика, министра обороны Вигена Саркисяна.

Министр, в частности, заявил, что депутат фракции “Выход” Эдмон Марукян параллельно прохождению обязательной военной службы учился, хотя в те годы заочного обучения не было.

“Да, в ходе службы я брал полагающийся мне по закону отпуск и сдавал экзамены. Остальную часть практики проходил после службы”,- пояснил депутат.

Руководитель фракции Никол Пашинян отметил, что они против законопроекта, так как вопреки утверждениям министра обороны представленный проект будет защищать тех, кто освобождается по нелепым медицинским диагнозам, и в ближайшее время эта проблема углубится.

Другой член фракции “Выход” Арарат Мирзоян в ответ на вопрос министра обороны, не стыдно ли было ему получать Почетную грамоту Минобороны, если он ни дня не служил в воинской части, сказал, что вынужден проинформировать общественность о том, что во время апрельской войны отправился добровольцем на передовую. Депутат также отметил, что министр отклонился от представленного ими обоснования и перевел вопрос в поле личных проблем.

В результате голосования проект закона был принят в первом чтении. Против проголосовали 9 депутатов.