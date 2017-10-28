Комментарий МИД Арцаха в связи с провозглашением независимости Каталонии

Право народа Каталонии самостоятельно устанавливать свой политический статус посредством демократического волеизъявления неоспоримо. В соответствии с рядом основополагающих документов ООН международное сообщество взяло на себя обязательство поощрять осуществление права народов на самоопределение и уважать это право.

Считаем важным, чтобы разрешение политического кризиса между Барселоной и Мадридом было достигнуто исключительно мирными средствами, путем диалога.

В этой связи необходимо напомнить, что именно отказ Азербайджана признавать право народа Арцаха на самоопределение и использование официальным Баку силовых методов для решения политических вопросов перевели азербайджано-карабахский конфликт в военную плоскость․