Суббота, 11 ноября

ПолитикаНагорный Карабах

Комментарий МИД Арцаха в связи с провозглашением независимости Каталонии



Право народа Каталонии самостоятельно устанавливать свой политический статус посредством демократического волеизъявления неоспоримо. В соответствии с рядом основополагающих документов ООН международное сообщество взяло на себя обязательство поощрять осуществление права народов на самоопределение и уважать это право.

Считаем важным, чтобы разрешение политического кризиса между Барселоной и Мадридом было достигнуто исключительно мирными средствами, путем диалога.

В этой связи необходимо напомнить, что именно отказ Азербайджана признавать право народа Арцаха на самоопределение и использование официальным Баку силовых методов для решения политических вопросов перевели азербайджано-карабахский конфликт в военную плоскость․


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Комментарии (2)
1. Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)18:55 - 28 октября, 2017
Արցախի ղեկավարությունը նման հայտարարություններ չպիտի անի: Այս մարդիկ միջազգային իրավունքից բավարար գիտելիքներ ունե՞ն: Մի՛ եղեք (Եվրոպան մասնատել ցանկացող) Պուտինի զինվորները: Կատալոնիան ու Արցախը ո՛չ մի նմանության եզր չունեն: Ի տարբերություն Արցախի և Իրաքյան Քրդստանի՝ Կատալոնիան ո՛չ իսպանական իրավունքով և ո՛չ էլ միջազգային իրավունքով անկախանալու ոչ մի իրավունք չունի: Կատալոնիայում մարդկանց (պաշտոնյաների) մի խումբ պարզապես տառապում է նացիոնալիստական շովինիզմով:
2. ԱՆԱՆՈԻՆ22:26 - 3 ноября, 2017
Հարգելի Սյունի Վարազ, Չեք կարծում, որ ՆԱՑԻՈՆԱԼԻՍՏԱԿԱՆ ՇՈՎԻՆԻԶՄԸ կրկնաբանություն է, նույն է, թե ասել ԹԱՑ ՋՈՒՐ
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