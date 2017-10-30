“Росгосстрах-Армения” отказывается выплатить водителю страховую компенсацию

4 мая 2017 г. житель села Арагюх Котайкской области, направляясь вечером на своем автомобиле “Mercedes-Benz” в Ереван, попал в ДТП, в результате которого его машина перевернулась. У Восканяна был договор ОСАГО с компанией “Росгосстрах-Армения”. Отметим, что при наличии этого договора компенсация выплачивается не только потерпевшей стороне, но и виновнику ДТП.

С мая по сегодняшний день 33-летнему водителю не удается получить страховку. Все его заявления о получении компенсации отклонялись на основе экспертного заключения о причинах ДТП, выданного компанией “Институт европейских судебных экспертиз”. В заключении, в частности, говорится:

“При наличии представленного для проведения экспертизы механизма аварии в случае попадания автомобиля Mercedes-Benz C230 в поставарийную ситуацию должна была быть повреждена также левая сторона автомобиля, между тем повреждения имеются на правой двери, следовательно, представленный на экспертизву механизм аварии противоречит реальному механизму попадания автомобиля в поставарийную ситуацию на месте происшествия”.

Сведения, представленные водителем, компания “Росгосстрах-Армения” признала недостоверными и отклонила требование о компенсации. Для получения объяснений по этому ДТП мы обратились в “Росгосстрах-Армению”. На наши вопросы ответила руководитель департамента маркетинговых коммуникаций Эмма Можарова, которая отметила, что на данный момент их компания не имеет никаких оснований для выплаты страховки, так как этого не позволяют сделать результаты экспертизы.

По словам г-жи Можаровой, все документы, в том числе заключение полиции, передаются экспертам, которые осуществляют компьютерное моделирование и выдают экспертное заключение. “В данном случае мы не имеем оснований для принятия положительного решения, так как, согласно заключению эксперта, данные недостоверны”,- отметила руководитель департамента маркетинговых коммуникаций “Росгосстрах-Армения”. Она также не исключила, что водитель мог организовать все это умышленно, чтобы выбить деньги из компании.

Воскан Восканян расценивает эти обвинения как клевету, а заключение экспертов – как безграмотность.

“Моя машина стоит 8000 долларов, они мне заплатят максимум 4000 долларов. Какой смысл устраивать умышленное ДТП?” – возмущенно заявил Восканян, добавив, что в компании не изучили видео с места ДТП, тем самым проявив безответственность.

С целью урегулирования конфликта наш собеседник намерен обратиться в офис Финансового примирителя. В этом случае будет назначена повторная экспертиза. “Если эксперт составит нормальное заключение о том, как на самом деле произошла авария, то “Росгосстрах” вынужден будет выплатить компенсацию”,- сказал водитель. Он решительно настроен на то, чтобы добиться справедливости.

Фото поврежденного автомобиля предоставлены В.Восканяном