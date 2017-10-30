Премьер представил проект бюджета: в 2018-ом ожидается экономический рост на 4,5%

На совместном заседании постоянных комиссий по экономическим, кредитным и бюджетным вопросам Национального Собрания начались обсуждения проекта закона РА “О госбюджете 2018 г.”.

Премьер-министр Карен Карапетян сообщил, что с учетом целей 5-летней программы правительства в бюджет внесены изменения по части подходов к налогово-бюджетной политике.

По словам Карапетяна, налогово-бюджетная политика будет осуществляться путем пересмотра расходной структуры с максимальным акцентом на осуществление капитальных расходов в деле обеспечения стабильности экономического роста.

Последние несколько лет экономика Армении характеризуется вызванными извне негативными потрясениями, вследствие которых регистрируются низкий уровень экономического роста и сокращение потенциала экономического роста, отметил премьер.

“Несмотря на обнадеживающие текущие процессы, основы экономического роста пока недостаточно прочны, чтобы рассчитывать на долгосрочный высокий экономический рост”,- сказал Карен Карапетян, подчеркнув, что предусмотренная налогово-бюджетная политика позволить спрогнозировать старт дальнейших экономических процессов.

“Иными словами, предлагаемая налогово-бюджетная политика создаст в будущем основу для обеспечения экономического ростаа в среднем на 5%”,- пояснил премьер.

В проекте бюджета отмечается, что в 2018 г. запланирован реальный рост потребления на 6,5%, при этом конечное потребление вырастет как в частном, так и в государственном секторах.

Импорт, согласно проекту, прогнозируется на уровне 10%, экспорт – 11% (в долларовом выражении).

Министр финансов Вардан Арамян в своем выступлении сказал, что предпринята попытка представить такой бюджет, в котором показатель долг-ВВП предусматривается снизить на один процент.

“Мы попытаемся найти такой механизм сбора налогов, который сбалансирует реальные возможности хозяйствующих субъектов и администрирование”,- отметил министр.

Вардан Арамян также сказал, что усилия будут направлены на то, чтобы текущие расходы финансировались за счет внутренних ресурсов. Иными словами, брать в долг для осуществления капитальных вложений, что позволит в дальнейшем вернуть эти суммы.

По словам министра, в 2018 г. предусмотрено обеспечить общий доход в размере 1 трлн 307 млрд, осуществить расходы на сумму 1 трлн 464 млрд расходов, дефицит составит около 157 млрд.