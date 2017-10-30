Никол Пашинян: “Виген Саркисян проходил службу в приемной Сержа Саргсяна”

Руководитель парламентской фракции “Выход” Никол Пашинян на брифинге в Национальном Собрании коснулся записи в Фейсбуке супруги бывшего министра обороны Сейрана Оганяна Рузанны Хачатрян. Последняя написала о некоем высокопоставленном чиновнике, который много лет назад уклонился от воинской службы, а сегодня “грозит всем пальцем”.

“Воспоминания невольно перенесли меня на 18 лет назад. Я работала во французской стоматологической клинике медцентра “Эребуни” и лечила этого человека, знаю его лично около 25 лет. Помню, как он тогда уклонялся от армии, помню, как его искала военная полиция. Отец обратился к его подруге, которая была советником высокопоставленного военного, чтобы тот избавил сына от преследований полиции. В то время я лечила также зубы этой девушки. Помню, как заботливая подруга с помощью, если не ошибаюсь, тогдашнего замминистра Ширханяна спасла его от наказания… И сегодня он как большой “философ”, как великий “учитель”, грозя пальцем с различных трибун, пытается давать менторские наставления молодому поколению. В этом случае остается только воскликнуть: “О времена! О нравы!” – написала в частности Рузанна Хачатрян.

Никол Пашинян высказал мнение, что супруга бывшего министра имела в виду действующего главу Минобороны Вигена Саркисяна.

“После записи супруги Сейрана Оганяна должен последовать соответствующий ответ, поскольку у общественности сложилось впечатление, что г-жа Хачатрян говорит о действующем министре обороны Вигене Саркисяне. Безотносительно ко всему я считаю, что министру обороны следует дать четкие объяснения о том, по каким причинам в 1992 г. он не был призван в армию. Будет правильнее, если эти причины будут представлены не в устной форме, а с документальным обоснованием”,- сказал Пашинян.

Депутат коснулся также биографии Вигена Саркисяна, в которой отмечается, что в 2000-2003 гг. он служил в Вооруженных Силах РА.

“Необходимо, чтобы общественность знала, что Виген Саркисян проходил свою службу в качестве референта в приемной Сержа Саргсяна, который в то время был министром обороны. В этом плане крайне непорядочно, что министр, который всю жизнь провел в кабинетах, пытается поставить под сомнение почетную грамоту, полученную за добровольную отправку на службу”.

Напомним, что в ходе обсуждения в парламенте проекта закона РА”О военной службе и статусе военнослужащего” Виген Саркисян спросил, не стыдно ли было депутату фракции “Выход” Арарату Мирзояну получать Почетную грамоту министерства, если он ни дня не служил.

“Думаю, что заслуги Арарата Мирзояна за время службы в армии в три-четыре раза превышают заслуги Вигена Саркисяна. В этом плане г-н Саркисян не может сравниться с ним”,- отметил Н.Пашинян.

Депутат также заявил, что Саркисян должен представить объяснения по поводу этой записи, после чего станет ясно, речь идет о нем или о другом высокопоставленном должностном лице.

Сообщим, что запись Рузанны Хачатрян прокомментировал также пресс-секретарь Министерства обороны Арцрун Ованнисян, который отметил, что адресатом запроса является автор записи.

В комментарии пресс-секретаря МО также говорится:

“1. Министр обороны РА Виген Саркисян никогда не уклонялся от воинской службы. Начиная с 18 лет он в назначенный день и час являлся в военный комиссариат по первому же зову. Не было ни одного призыва, чтобы он как подлежащий призыву уклонился от этой обязанности. Министр обороны никогда не имел и не имеет каких-либо ограничений по состоянию здоровья, никаких оснований для отсрочки от призыва или освобождения от службы в армии по состоянию здоровья.

2. Министр Саркисян никогда не находился в розыске, в отношении него не осуществлялись предварительное следствие, розыск или какие-либо следственные действия со стороны военной полиции или каких-либо других правоохранительных органов.

3. Виген Александрович Саркисян в установленном законом РА порядке выполнил свой конституционный долг по защите родины, прослужив в Вооруженных Силах РА в качестве офицера. Он был уволен в запас в воинском звании старшего лейтенанта”.