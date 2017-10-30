В детском саду Армавира неизвестный взял в заложники работников и детей

Примерно час назад в детский сад “Манушак” в городе Армавире пришел неизвестный мужчина, который взял в заложники находившихся там работников и детей. После переговоров все они были отпущены. В здании детского сада с неизвестным остался лишь один человек.

Эти сведения подтвердили в Армавирском отделении полиции .

Руководитель аппарата городской администрации Саркис Мовсисян сообщил, что, согласно циркулируемым слухам, неизвестный пришел в детсад для выяснения бытовых вопросов. По некоторым данным, в этом дошкольном учреждении работала его бывшая жена.

С.Мовсисян отметил, что на данный момент в здании детского сада заложников нет.

Фото с официального сайта мэрии Армавира