Бизнес и недвижимость армянских должностных лиц и их родственников в Болгарии

Действующая в Вашингтоне исследовательская и консалтинговая организация “Global Financial Integrity”, которая периодически публикует доклады о незаконных финансовых потоках из развивающихся стран, в 2015 г. сообщила, что в 2004-2013 гг. из Армении незаконным путем было вывезено 9,8 млрд долларов. По данным Национальной статистической службы РА в указанный период внешний долг нашей страны увеличился с 1,2 млрд долларов до 3,8 млрд, а к концу этого года, согласно официальным прогнозам, достигнет 5,4 млрд долларов.

Вывозимые из Армении денежные средства оказываются в других странах в виде вложений в бизнес, приобретенной недвижимости, переводов на банковские счета и других схем. Мы не настаиваем на том, что изложенные ниже факты представляют собой примеры незаконных финансовых оттоков, однако подчеркиваем, что армянские должностные лица и их родственники владеют огромным состоянием в различных странах. В этой публикации мы расскажем только о Болгарии.

В последние годы ряд армянских чиновников и их родственники приобрели в этой стране недвижимость. Некоторые из них развернули здесь бизнес, не только заняв исполнительные должности в компаниях, но и став их собственниками.

Болгария с 2007 года является членом Евросоюза. По законодательству ЕС лица, не являющиеся гражданами Болгарии или Евросоюза, а также не имеющие вид на жительство в Болгарии, в случае приобретения в этой стране недвижимости обязательно регистрируются в регистре “BULSTAT”. Существует также коммерческий регистр, где регистрируются лица, занимающиеся только предпринимательской деятельностью.

Мы изучили оба регистра, в которых нашли довольно много армянских фамилий, в том числе фамилии крупных армянских чиновников и связанных с ними лиц.

Перед тем, как приступить к основной части нашего исследования, отметим, что из стран бывшего СССР в вышеуказанных регистрах больше всего представителей России, Украины и Армении (речь идет как о юридических, так и физических лицах, см.ниже).

Гагик Царукян, его жена и друг

Депутат Национального Собрания Армении, 60-летний Гагик Царукян был известным предпринимателем еще до прихода в политику. В 1998 г. он основал многоотраслевой концерн “Мульти Групп”, в который входят многочисленные компании. С 2003 г. по настоящее время Царукян является депутатом Национального Собрания. В 2004 г. он основал партию “Процветающая Армения”, которую возглавляет по сей день. В 2011-2015 гг. Царукян был членом Совета национальной безопасности. Он также спортсмен, занимался армрестлингом. С 2004 г. занимает пост президента Национального Олимпийского Комитета Армении.

В болгарских регистрах зарегистрированы имена Г.Царукяна, его жены, Джаваир Царукян, и друга, Седрака Арустамяна.

Последний является генеральным директором концерна “Мульти Групп” со дня его основания, руководит также рядом других компаний Царукяна. Дочь Седрака Арустамяна, Нора Арустамян, которая в 2014-2017 гг. была помощником депутата Царукяна, в этом году сама стала депутатом от блока “Царукян”, ядро которого составляет партия “Процветающая Армения”.

В парламенте, состоящем из 105 депутатов, блоку “Царукян” принадлежит 31 мандат, благодаря чему блок является второй по величине политической силой в Национальном Собрании.

Правящая Республиканская партия, политическим руководителем которой является действующий президент РА Серж Саргсян, имеет 58 депутатов. И хотя команда Царукяна составляет оппозиционное крыло, во многих случаях она голосует за властные проекты. В Национальном Собрании представлена также радикальная оппозиция – блок “Выход” (9 депутатов) и заключившая политическое соглашение с Республиканской партией Армянская Революционная Федерация Дашнакцутюн. Последняя имеет всего 7 депутатов, но при этом получила 3 министерских и 2 губернаторских портфеля.

Новая компания старых друзей Царукяна

В августе 2016 года 50-летний житель Еревана Седрак Гарикович Арустамян подписал соглашение с гражданами РФ Артуром Размиковичем Варжапетяном и Арменом Грачиковичем Шахазизяном об учреждении в Пловдиве ООО “Лендмарк Эйджнси” (“Лендмарк Ейджънси” ООД). Забегая вперед отметим, что ООО получило госрегистрацию в мае 2017 г. Уставной капитал компании составил всего 9 левов, которые партнеры поровну поделили между собой на три части. Компания занимается маркетингом, агентской продажей коньячного дистиллята, продажей и ремонтом недвижимости в стране и за границей, посреднической деятельностью, продажей и арендой яхт, производством, переработкой и реализацией пищевой продукции, промышленных и бытовых товаров, ресторанным и гостиничным бизнесом, представительской деятельностью болгарских и иностранных лиц и организаций, туризмом, экспортом, импортом и т.д. Директором ООО является гражданин РФ Роман Нараев. В настоящее время компания “Лендмарк Эйджнси” зарегистрирована по адресу: Бургас, ул.Апостола Карамитева, 10. Добавим, что ООО не является собственником недвижимости.

В 1993 году 48-летний Артур Варжапетян и Армен Шахазизян основали группу компаний “Лудинг”, занимающуюся поставками алкогольных напитков. Головной офис компании находится в Москве, однако сеть филиалов действует по всей России. В Армении партнерами “Лудинга” являются принадлежащие Гагику Царукяну пивоваренный завод и Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат “Арарат”, известный своим брендом “Ной”. Получается, что три друга-бизнесмена развернули в Болгарии новый бизнес, и понятно, что за спиной Арустамяна стоит Гагик Царукян.

Именно С.Арустамян руководит принадлежащим Царукяну болгарским бизнесом. В нашем распоряжении оказалась доверенность, выданная Арустамяну Джаваир Царукян. Этот документ позволяет С.Арустамяну от имени г-жи Царукян заключать за границей сделки по движимому и недвижимому имуществу, вести ее доли в различных компаниях, вступать в правовые отношения с другими лицами и государственными органами, выступать в судебных инстанциях. Аналогичную доверенность написал и Гагик Царукян. Оба документа заверены ереванским нотариусом Анной Абрамян, дочерью бывшего премьер-министра Армении Овика Абрамяна. Царукян и Абрамян приходятся друг другу сватами: сын бывшего главы правительства Аргам Абрамян, являющийся в настоящее время депутатом парламента от блока “Царукян”, женат на дочери предпринимателя Эмме.

“Горна Баня”

Главный герой этой истории Гагик Царукян осуществил свою первую инвестицию в экономику Болгарии в октябре 2009 г., купив известный в этой стране завод по бутилированию минеральной воды “Горна Баня” (“Бутилираща Компания-Горна Баня” ООД). Бывшие собственники этого ООО Павлин Иванов, Евгений Горанов и Румен Цветков продали свои доли Гагику и Джаваир Царукянам. Гагик стал владельцем 90%, а Джаваир – 10% компании. Уставной капитал “Горна Баня” составляет 2.010.000 левов, что на данный момент эквивалентно 1,23 млн долларов или 1,03 млн евро. Доля Царукяна – 1.809.000 левов, доля его супруги - 201.000 левов.

Согласно коммерческому регистру Болгарии, стоимость сделки составила около 25 млн евро. Бывший директор и совладелец компании Евгений Горанов в интервью болгарской прессе подтвердил информацию о продаже, сообщив, что 20 млн от стоимости продажи будут направлены на погашение обязательств компании.

По данным “Dnevnik” в 2008 г. оборот “Горна Баня” составил более 36 млн левов. Согласно тому же источнику, на момент заключения сделки компания обладала правом на эксплуатацию трех минеральных источников в квартале Горна баня болгарской столицы в течение 25 лет. Этот срок предусматривалось продлить до 35 лет.

Хотя ООО “Бутилираща Компания-Горна Баня” было создано в 1997 г., завод имеет более давнюю историю. Согласно официальному сайту “Горна Баня”, компания занимает более 30% рынка, имеет 20 торговых представительств в Софии и 75 – по всей стране. Продукция экспортируется в Европу, Азию, Северную Америку.

Отметим, что бывшие владельцы Евгений Горанов и Румен Цветков имели тесные связи с Ильей Павловым, который в свое время был известным и влиятельным лицом в Болгарии. Павлов – бывший борец, но он больше известен как предприниматель, наживший огромное состояние и считающийся одним из самых богатых людей в Центральной и Восточной Европе.

В 1990-х годах Павлов и его компания “Мультигрупп” были известны как главные фигуры болгарского преступного мира. В 2003-ем Илья Павлов был убит выстрелом снайпера, причем до этого на него было организовано неудачное покушение. Если Е.Горанов был членом совета директоров “Мультигрупп” и вместе с Павловым основал несколько компаний, то у Р.Цветкова был общий бизнес с “Мультигрупп”.

Возвращаясь к “Горна Баня”, отметим, что компания предлагает минеральную, газированную и столовую воду. В июне 2012-го частью портфеля компании стал известный производством соков, нектаров и холодных чаев торговый бренд “ВВВ” (“Bulgarian Best Beverage”).

После того, как “Горна Баня” стала собственностью Царукянов, директором компании был назначен Завен Астадуров, которого в апреле 2010 г. сменил Седрак Арустамян. Головной офис компании находится в Софии по адресу: Месечинка, 8.

Будучи крупной компанией, “Горна Баня” владеет многочисленной недвижимостью. Согласно официальному сайту, ООО имеет производственные базы и склады в Софии и деревне Трудовец. Мы располагаем рядом документов болгарского регистра недвижимости, из которых следует, что за последние десять лет компания получила права на имущество своих должников. Можно предположить, что обязательства возникли вследствие неуплаты за поставки продукции. Покажем на карте те населенные пункты, где “Горна Баня” принадлежит имущество должников. При этом в некоторых населенных пунктах имеется больше одной единицы недвижимости.

“Либамед”

“Горна Баня” является 100-процентным собственником другой болгарской компании – ООО “Либамед” (“Либамед” ЕООД). Болгарские компании при наличии одного участника называются единоличными ООО. Это достаточно распространенная в стране форма. Компания “Либамед” была создана в декабре 2000 г. Ее уставной капитал составляет 5000 левов, сферой деятельности является здравоохранение – диагностика, лечение, консультации (урология, нефрология, заболевания опорно-двигательного аппарата, китайская медицина). В прошлом директором компании была Цветана Цветанова, сейчас ЕООО руководит член команды Царукяна Армен Мнацаканов (гражданин Грузии, имеющий постоянный вид на жительство в Болгарии). Компания зарегистрирована в Софии по адресу: ул.Обзора, 2, где находится база компании “Горна Баня”. Сама компания “Либамед” собственности не имеет.

“Экобулпак”

Действующая в Софии акционерная компания “Экобулпак” АО, согласно официальному сайту, объединяет 92 акционеров, в числе которых и ООО “Горна Баня”. Последнему, однако, принадлежат всего 45 акций. Членом совета директоров “Экобулпака” является также Армен Мнацаканов. Цель компании – обеспечение чистоты окружающей среды посредством сортировки и переработки мусора. “Экобулпак” оказывает услуги на договорной основе в Софии и более чем 30 общинах страны.

“Мультигрупп Европа”

В апреле 2016 г. Гагик Царукян через своего уполномоченного С.Арустамяна заключил соглашение с уехавшим на постоянное жительство в Чехию гражданином Германии Александром Бойцем об учреждении ООО под названием “Мультигрупп Европа” (“Мултигруп Европа” ООД). В мае компания получила госрегистрацию. Ее уставной капитал составляет 2000 левов, которые партнеры поровну делят между собой. Директором “Мультигрупп Европа” является Бойц. Деятельность компании охватывает следующие сферы: покупка и перепродажа товаров в их первоначальном или переработанном виде, посредническая деятельность, транспортные услуги, гостиничная, туристическая, рекламная, информация, консалтинговая деятельность, экспорт, импорт и т.д. “Мультигрупп Европа” зарегистрирована в болгарской столице по адресу: ул. президента Линкольна, 74. Это помещение тоже принадлежит “Горна Баня”.

“Балкан ПЕТ Компани”

В октябре 2016 г. Г.Царукян – опять-таки через С.Арустамяна – заключил с гражданином РА, жителем Джермука Ваагном Арсеняном (род.17.08.1993) соглашение об учреждении ООО “Балкан ПЕТ Компани” (“Балкан ПЕТ Къмпани” ООД). Молодой партнер Царукяна является исполнительным директором компании “Джермук Групп” и сыном ее учредителя Ашота Арсеняна. Логично думать, что Арсенян-старший и есть реальный партнер Царукяна.

“Мультигрупп Европа” и “Балкан ПЕТ Компани” – компании-близнецы: у них одинаковые сферы деятельности, они зарегистрированы в Софии по одному и тому же адресу, в помещении, принадлежащем компании “Горна Баня”, обе компании не имеют недвижимости, у них одинаковый уставной капитал – по 2000 левов, который участники поровну делят между собой. Основанные фактически с разницей в несколько месяцев компании отличаются друг от друга только партнерами Г.Царукяна. В случае с этой компанией директором является 41-летний житель Еревана Арсен Оганджанян, занимающий также должность директора по вопросам внешней торговли “Джермук Групп”.

Доля болгарского бизнеса

Мы направили Гагику Царукяну письменные вопросы, на которые ответил Седрак Арустамян, представившийся концессионным управляющим долями и акциями всех коммерческих организаций с участием Царукяна, а также его доверенным лицом. Нас интересовали причины осуществления инвестиций именно в Болгарии. Арустамян отметил: “Ответ, думаю, понятен не только Вам, но и любому занимающемуся анализом лицу: результаты деятельности за рубежом были направлены нами на расширение бизнеса, создание новых рабочих мест и благотворительность на территории Республики Армения (ни одна лума от полученных за рубежом прибылей не была направлена на осуществление инвестиций или иные расходы в другой стране)”.

В начале этого года, до парламентских выборов, Г.Царукян представил в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РА декларацию, в которой отмечалось, что ему принадлежат 90% “Горна Баня”, от которых в 2016 г. получил дивиденды на сумму 2,9 млн евро. Также в декларации указывалось, что Царукяну принадлежат по 50% долей компаний “Мультигрупп Европа” и “Балкан ПЕТ Компани”, однако полученные от них дивиденды не были задекларированы. Этот факт С.Арустамян прокомментировал следующим образом: “Данные относительно ООО “Либамед”, “Мультигрупп Европа” и “Балкан ПЕТ Компани” в декларации отсутствуют, так как последние не осуществляют деятельность”. То есть Царукян, согласно Арустамяну, не получает дивиденды от указанных компаний.

Являясь в 2011-2016 гг. депутатом Национального Собрания, Гагик Царукян представил в Комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц деклрации об имуществе и доходах, согласно которым он имеет многочисленное дорогостоящее имущество, доходы, денежные средства, ценные бумаги и инвестиции.

В 2014-2016 гг. Царукян задекларировал дивиденды и от компании “Горна Баня”: в 2014-ом – 2,1 млн, в 2015-ом – 2,5 млн, 2016-ом – 2,9 млн евро.

Представим задекларированные депутатом-бизнесменом финансовые средства в драмах, долларах, евро.

Болгарские квартиры отца и сына Арутюнянов

Депутат Национального Собрания РА Хосров Арутюнян и его сын Роберт Арутюнян, занимающий должность заместителя министра иностранных дел РА, владеют недвижимостью в Болгарии.

69-летний Хосров Артуюнян начиная с 1991 г., после обретения независимости Арменией, почти всегда входил во властную элиту. Следует, однако, подчеркнуть, что до этого, в 1987-1990 гг., он был мэром Чаренцавана, а в 1990-1992 и 1993-1999 годах – депутатом парламента. В 1992-1993 был премьер-министром РА. В 1998-1999 гг. Арутюнян возглавлял Национальное Собрание. Он первым в Армении занял должности руководителя и правительства, и парламента. В 1999-2000 гг. Хосров Арутюнян занимал должность вице-премьера-министра территориального управления, а в 2000-2002-ом – должность советника президента. В 2003 г. он основал Христианско-демократический союз Армении, руководителем которого является по сей день. В 2009-2012 гг. Хосров Арутюнян был членом Общественного совета при президенте РА. В 2012 и 2017 гг. вновь был избран депутатом. Но если в предыдущих случаях Арутюнян являлся беспартийным депутатом и не входил в какую-либо фракцию, то в последних двух случаях он проходил в Национальное Собрание по списку Республиканской партии, становясь членом ее фракции.

В феврале 2017 г. кандидат в депутаты Хосров Арутюнян представил в Центральную избирательную комиссию декларацию об имуществе и доходах, в которой была записана и его болгарская квартира. Согласно декларации, у чиновника имеется квартира площадью 110 кв. метров в гостиничном комплексе “Bendita Mare” в курорте Золотые Пески недалеко от Варны.

Это “apartment hotel”, то есть гостиница, предлагающая своим гостям квартиры. При этом есть такие, которые продаются. В комплексе 243 квартиры, 41 из которых студии, 47 имеют по две, а 155 – по одной спальне.

По данным регистра недвижимости Болгарии, право на собственность Х.Арутюняна было зарегистрировано 11 июля 2007 г. Он купил квартиру у компании “Холидей Турс” (“Холидей Турс” ЕООД). Квартира расположена на четвертом этаже 7-этажного комплекса. В отличие от данных, представленных в ЦИК РА, в болгарских документах площадь жилья указана меньше – 87,45 кв.м, а стоимость – 58.675 левов (около 30.000 евро). Это достаточно низкая цена, если учесть, сколько стоят в настоящее время квартиры в “Бендите”. Одно из двух – либо раньше недвижимость стоила дешевле, либо стоимость сделки в регистре была снижена, что не является нарушением закона и представляет собой довольно распространенное явление в Болгарии.

После получения письменного запроса депутат предложил встретиться с нами. На встрече он показал договор купли-продажи, в котором было указано, что кроме квартиры площадью 87,45 кв.м собственностью Арутюняна является также общая территория площадью 14,98 кв.м.

По словам депутата, строение комплекса предусматривает для жильцов небольшие помещения на общем этаже. То есть вся площадь недвижимости Х.Арутюняна составляет 102,43 кв.м, которая в представленной в ЦИК декларации была округлена до 110 кв.м. Касаясь стоимости квартиры, депутат сказал, что приобрел ее тогда, когда комплекс еще строился, следовательно жилье продавалось по более доступным ценам. На вопрос, почему он приобрел недвижимость именно в Болгарии, Хосров Арутюнян пояснил, что там очень хороший пляж и удобные условия. С другой стороны, в последнее время он не часто бывает в Варне, тогда как раньше регулярно ездил туда отдыхать. А в заключение депутат сказал, что на момент покупки квартиры он не был должностным лицом.

После избрания в парламент в мае 2012 г. Хосров Арутюнян в 2014-ом получил должность и в новой декларации записал 2 квартиры, одное нежилое строение и садовый домик. Хотя на сайте Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц адрес имущества не указывается, эти данные можно получить в ЦИК. Согласно полученной информации, одна из квартир депутата находится в центре Еревана, на Северном проспекте, где прописаны он и его жена. Вторая квартира, как мы уже сказали, находится в Варне. На Северном проспекте находится также нежилое строение, а садовый домик – в квартале Лаванда Сити в городе Севан. В мае 2017 г. Арутюнян, вновь став депутатом, представил в Комиссию по этике декларацию, в которой были записаны вышеуказанное имущество и один земельный участок, которого, однако, нет в декларации, представленной в феврале в ЦИК. Из этого можно предположить, что земельный участок был приобретен в период с февраля по май этого года.

Квартиру в Болгарии имеет и 42-летний Роберт Арутюнян, который с марта 2016 г. занимает должность заместителя министра иностранных дел РА (примечательно, что с июня того же года заместителем министра ИД является также муж сестры Роберта Арутюняна Армен Папикян).

В 2015-2016 гг. Р.Арутюнян был членом (министром) Евразийской экономической комиссии, до этого работал в Армянском агентстве развития, министерстве экономики и финансов, Центральном банке.

26 июня 2008 г. было зарегистрировано право Роберта Арутюняна в отношении одной из квартир в болгарском комплексе “Sun Sands City” (в то время Арутюнян занимал пост гендиректора Армянского агентства развития). Этот жилой и гостиничный комплекс находится в приморском городе Приморско. В настоящее время он носит название “Primorsko Del Sol”.

Гостиница 5-звездочная, рассчитана на 350 человек, а в восьми жилых комплексах имеется 208 квартир – студии, квартиры с двумя спальнями, 2-этажные дома. Квартира Роберта Арутюняна находится на третьем этаже корпуса “Б”. Ее площадь 86,2 кв.м, имеется также 8,17 кв.метров от общей площади. Все вместе составляет 94,37 кв.м.

Р.Арутюнян приобрел недвижимость у собственника комплекса – акционерной компании “Евро Холидейс” (“Евро Холидейс” АД). Стоимость сделки указана в размере 50.000 левов (около 25.600 евро), что довольно низкая цена.

На вопрос, чем было обусловлено решение купить квартиру именно в Болгарии, замминистра ИД ответил: “Я приобрел квартиру в Болгарии, так как посчитал это целесообразным как с логистической, так и с финансовой точки зрения”. А о низкой цене сказал следующее: “Представленная в регистре документов стоимость соответствует действительности, так как, во-первых, город Приморско не является известным в Болгарии курортом, во-вторых, квартира была приобретена еще в недостроенном здании”.

Не можем согласиться с утверждением Р.Арутюняна о том, что Приморско – не слишком известный курорт. Благодаря своему климату, природе и историко-культурным памятникам этот город является довольно любимым местом отдыха туристов, о чем свидетельствует и то, что в любом уголке Приморско есть гостиница или пансионат.

Роберт Арутюнян, став в 2016-ом заместителем министра иностранных дел, задекларировал две квартиры, два земельных участка и одно здание. Адреса недвижимости на сайте Комиссии по этике не указаны, но мы можем сообщить, что одна квартира находится в Приморско, а в другой чиновник прописан вместе с женой и детьми. Она находится в том же здании на Северном проспекте в Ереване, где живут родители Роберта Арутюняна. В декларации 2016 г. замминистра ИД отметил, что за 300.000 долларов отчуждил многоквартирное жилое здание.

Занимающий должность директора сын депутата Гегамяна

ООО “В и В Консалтинг” (“В и В Консалтинг” ООД), принадлежащее гражданину Болгарии Ваагну Варданяну, в сентябре 2006 г. основало ЕООО “Рено Болгария” (“Рено България” ЕООД). Обе компании зарегистрированы в Софии. Уставной капитал “Рено Болгарии” установлен в размере 200.000 левов, что эквивалентно 100.000 евро. Виды деятельности следующие: внутренняя и внешняя торговля, продажа обуви и аксессуаров, производство и переработка продуктов с целью продажи, маркетинг, лизинг, посредническая деятельность.

Директором ЕООО был назначен гражданин Армении Армен Гегамян (род.29.06.1981). Отец Армена – политический деятель, в настоящее время депутат парламента РА Арташес Гегамян. В 1989-1990 гг., когда Армения была еще в составе СССР, Гегамян занимал должность мэра Еревана. В 1998, 2003, 2008 гг. он выдвигался кандидатом в президенты Армении. В 1995-2007 гг. и с 2012-го по настоящее время является депутатом Национального Собрания. Хотя в 1997 г. А.Гегамян основал партию “Национальное единение”, которую возглавляет по сей день, в 2012 и 2017 гг. он избирался в парламент по списку правящей Республиканской партии. Арташес Гегамян, который в свое время подверг самой жесткой критике президента Сержа Саргсяна, сегодня является одним из самых преданных его сторонников.

Интересно, что после того, как на выборах 2007 г. Арташес Гегамян не прошел в парламент, он на некоторое время уехал в Болгарию, где, по его словам, “просто отдыхал”. Забегая вперед, отметим, что по данным регистра недвижимости Болгарии Гегамяны не имеют собственности в этой стране.

Армен Гегамян руководил “Рено Болгария” до декабря 2009 г., когда решением Ваагна Варданяна его сменила имеющая постоянный вид на жительство в Болгарии, гражданка Беларуси Анжелика Борисюк, которая в феврале 2014 г. стала также собственником компании. В 2007 г. компания задекларировала доход в размере 400.000 евро, а уже в 2014-ом – всего 70.000 евро.

По всей вероятности, Армен Гегамян оказался в “Рено Болгария” неслучайно. Владельцами бывшего собственника этой компании ООО “В и В Консалтинг” были Ваагн Размикович Варданян (60 %, род.14.09.1967) и Мари Арпиаровна Плузян (40 %, род. 02.08.1943). Они фактически являются родственниками, поскольку это не единственная их совместная компания в Болгарии. На момент получения доли компании Мари Плузян была гражданкой РА, однако в 2002 г. она получила постоянный вид на жительство в Болгарии, а в дальнейшем стала гражданкой этой страны.

Плузян также фамилия матери Армена Гегамяна. Плузян Ануш Бениковна (род.13.08.1953) является гражданкой Армении. Мать и сын прописаны в Ереване по одному и тому же адресу.

Что касается ООО “В и В Консалтинг”, то его уставной капитал составляет 5000 левов (около 2500 евро), видами деятельности являются бухгалтерский учет, управление, юридические консультации и услуги, коммерческое посредничество внутри страны и за ее пределами, реклама и маркетинг. В 2007 г. компания задекларировала доход в размере 7 млн евро, а в 2014-ом – в размере 3 млн евро. Директором компании был Ваагн Варданян, который в августе 2014-го стал также ее 100-процентным собственником.

В 2015 г. В.Варданян продал ставшее уже единоличным ООО “В и В Консалтинг” панамской компании “Ipito Associated Inc.”, перед которой имел долги. Из заключенного в октябре 2015 г. договора купли-продажи следует, что в прошлом компания Варданяна заключила с панамцами договор о поставках товаров, получила от заказчика деньги за услугу, но в результате накопила обязательство на сумму более 993.000 евро, для погашения которого стороны согласились заключить сделку по передаче ЕООО “В и В Консалтинг” панамской офшорной компании. В декабре 2015 г. в качестве собственника “В и В Консалтинг” была зарегистрирована панамская компания.

Что касается Армена Гегамяна, то после ухода из “Рено Болгария” он оставался без работы. Позднее в армянской прессе появились сведения о том, что Армен Гегамян назначен начальником Мегринского таможенного пункта на границе Армении и Ирана. Однако в январе 2011 г. заместитель председателя партии “Национальное единение” Гагик Тадевосян опроверг эту информацию, заявив следующее: “Один из сыновей Арташеса Гегамяна окончил магистратуру лондонского университета “Метрополитен” по специальности “Международный бизнес”, получив звание магистра, и уже полтора года он не имеет работы. Второй сын – кандидат юридических наук и работает всего лишь специалистом в юридическом управлении аппарата Национального Собрания РА”. Речь шла об Армене и его старшем брате Мамиконе, который вскоре после этого заявления начал работать прокурором в прокуратуре ереванских административных округов Кентрон и Норк-Мараш.

Интересно, что после избрания президентом РА в феврале 2008 г. Серж Саргсян, который все еще был действующим премьер-министром, ответил на многочисленные вопросы пользователей Сети и граждан. Один из вопросов касался сына его бывшего соперника на выборах Арташеса Гегамяна.

“Соответствуют ли действительности слухи о том, что после Вашего избрания президентом сын Арташеса Гегамяна будет назначен начальникомм Мегринского таможенного пункта?” – спросили Саргсяна. “Конечно нет,- ответил он. – Я не знаю, есть ли у г-на Гегамяна сын, специальность которого соответствует этой работе. Но я знаю, что у него образованные сыновья, и никаких препятствий для их приема на государственную службу быть не может. Однако говорить о какой-либо договоренности абсурдно, особенно в отношении Мегринского таможенного пункта. Не думаю, что премьер-министр должен вмешиваться в подобные назначения”. Несмотря на это, спустя несколько лет после этих слов выпускник “Метрополитена” Армен Гегамян стал сотрудником Контрольной службы президента РА.

Став в 2012-ом депутатом парламента, Арташес Гегамян в своей декларации на момент вступления в должность в качестве взаимосвязанных с ним лиц указал жену, живущих с ним родителей и двух неженатых сыновей – Мамикона и Армена. В декларации сыновья представлены как имеющие кровную связь с Гегамяном должностные лица – прокурор и специалист второго класса Контрольной службы президента РА. Однако уже в годовой декларации 2012 г. в числе взаимосвязанных с Гегамяном лиц была указана только его жена. Это, пожалуй, результат того, что депаутат сменил адрес проживания (согласно действующему порядку, если родители и не состоящие в браке дети должностного лица живут вместе с ним, то они представляют годовые декларации). С 2012 г. по сей день декларацию в качестве взаимосвязанного с депутатом лица представляет только его жена – Ануш Бениковна Плузян.

Имевший долю племянник президента РА

Гражданин РА Арутюн Мишаевич Овсепян, который живет в Болгарии с 1995 г., на состоявшемся в 2007 г. учредительном съезде Союза армян Болгарии был избран председателем САБ, которым руководит до сих пор. Арутюн и его брат Ерем предприниматели. В Болгарии они занимаются различными сферами деятельности – недвижимостью, строительством, пищевой продукцией и т.д.

В феврале 2006 г. житель Варны Арутюн Овсепян вместе с Цонкой Пенчевой основал в городе Генерал Тошево ООО “Эко Булстандарт” (“Еко Булстандарт” ООД), которое осенью того же года было переоформлено в единоличное ООО с участием и при директорстве Овсепяна. Уставной капитал компании 5000 левов (около 2500 евро).

В качестве вида деятельности “Эко Булстандарт” указаны производство и реализация сельскохозяйственной продукции растительного и животного происхождения в Болгарии и за рубежом. В частности, производство, переработка, консервирование и продажа плодов и овощей, торговля семенами, саженцами, удобрениями и средствами защиты растений, производство на месте и за границей зерновых культур, агротехнические услуги, перепродажа товаров, а также оказание транспортных, туристических, гостиничных и ресторанных услуг. А по имеющимся в Интернете данным “Эко Булстандарт” занимается производством яблочных, грушевых и айвовых соков, которые реализуются в прозрачных 3-литровых пакетах.

В декабре 2009 г. к Арутюну Овсепяну присоединился второй собственник – жительница Варны Анна Цолаковна Саргсян, тоже являющаяся гражданкой РА. А.Саргсян приобрела 76% компании. Однако через несколько дней она продала по 16% гражданину РА Нареку Саргсяну, а также гражданам РФ Александру Воронину и братьям Алексею и Дмитрию Куликам. Анне Саргсян осталась 12-процентная доля ООО, А.Овсепян же стал собственником самой крупной доли – 24%. В 2010 г. А.Саргсян передала свои 12% Арутюну Овсепяну.

Самым примечательным в этой истории является личность Нарека Саргсяна (род. 31.01.1987). Он сын Александра Саргсяна, среднего брата президента РА Сержа Саргсяна. В конце 2009 г. 22-летний Нарек, став 16-процентным пайщиком болгарской компании, остался в ней полтора года – до июня 2011 г., после чего отчуждил свою долю Арутюну Овсепяну. Однако в Болгарии недвижимость на имя Н.Саргсяна не зарегистрирована.

Добавим, что в октябре 2011 г. примеру Нарека последовали также А.Воронин и братья Кулик, после чего Овсепян вновь стал единоличным собственником “Эко Булстандарта”.

Хотя компания была учреждена в городе Генерал Тошево, в дальнейшем ее адрес сменился, так как компания переехала в дом номер 76 по улице генерала Колева в городе Варне, где есть большая армянская диаспора. В этом доме действует Союз армян Болгарии.

Несмотря на это, именно в Генерал Тошево находится производственный цех “Эко Булстандарта”. В августе мы посетили этот цех в рабочий день и рабочее время, однако он был закрыт. Тем не менее, местные жители уверяют, что цех время от времени работает и принадлежит армянину.