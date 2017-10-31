Депутат – зампредседателю КГД: “Разве такие методы работы, когда со всех сторон совершается нападение на хозяйствующих субъектов, способствуют приходу инвесторов в нашу страну?”

На совместном заседании постоянных парламентских комиссий по экономическим, финансово-кредитным и бюджетным вопросам продолжается обсуждение проекта закона РА “О госбюджете 2018 года”.

Заместитель министра финансов Атом Джанджугазян сообщил, что проектом бюджета 2018 г. предусматривается обеспечить доход в размере 1 трлн 307 млрд драмов. Подавляющую часть этой сумму – 97% - ожидается собрать за счет налоговых поступлений.

Депутат фракции “Блок “Царукян” Сергей Багратян поинтересовался у замминистра, есть ли возможность обеспечить доход в размере 1,5 трлн драмов. По словам депутата, основная часть налогов поступает от монополизированных отраслей.

“Во всех развитых странах около 80% бюджета обеспечивают те отрасли, которые в нашей стране монополизированы. Это топливо, спирт, алкогольные напитки, зерно. Почему бы вам не вызвать монополистов и не заявить: в этом году ваша прибыль должна сократиться, чтобы мы могли иметь 1,5-триллионный бюджет. Если они не приспосабливаются к правилам игры, то пора бы уже ликвидировать эти монополии”,- отметил Сергей Багратян.

Депутат обратился с вопросом и к другому докладчику – заместителю председателя Комитета госдоходовв Вахтангу Мирумяну. Касаясь проверок со стороны налоговых органов, С.Багратян заявил, что налоговики, не дожидаясь результатов проверок, обращаются в Следственный комитет, тем самым оказывая дополнительное давление на хозяйствующих субъектов.

“Вчера г-н Арамян сказал, что инвестиции ожидаются в размере всего 0,2%. А разве такие методы работы, когда со всех сторон совершается нападение на хозяйствующих субъектов, способствуют приходу в нашу страну инвесторов?” – заметил депутат.

Мирумян заверил, что об оказании давления на хозяйственнников не может быть и речи. “Мне непонятно, о каком давлении вы говорите”,- сказал докладчик.

По словам С.Багратяна, многие хозяйствующие субъекты жалуются на то, что налоговые органы при составлении акта о нарушениях умышленно указывают более крупную сумму, чтобы привлечь следственные органы.