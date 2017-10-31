Структурные изменения, которые держатся в секрете: в Грузинской епархии ААЦ назревает новый скандал

Структурные изменения, которые ожидаются в Грузинской епархии Армянской Апостольской церкви, дали повод для различных комментариев и возмущенных высказываний. Напомним, что эти изменения послужили основанием для освобождения священника Бабкена Салбияна от должности наместника духовного предводителя в Самцхе-Джавахке и Цалке. Пока неизвестно, будет ли назначен новый наместник и о каких изменениях говорил предводитель Грузинской епархии ААЦ.

Для отца Бабкена, прослужившего в Ахалкалаке 16 лет, решение о его смещении стало неожиданностью. Армянское население Самцхе-Джавахка и Цалки всегда лелеяло надежду, что в их регионе наместничество в конце концов будет выделено в отдельную епархию.

В беседе с Hetq.am отец Бабкен сказал, что не знает, где будет продолжать свою службу.

Директор информационного департамента Первопрестольного святого Эчмиадзина, священник Ваграм Меликян в беседе с нами отметил, что Бабкен Салбиян продолжит службу в Грузинской епархии ААЦ, но в каком статусе и конкретно где, не сообщил, посоветовав уточнить этот вопрос у предводителя епархии. Последний , однако, на наши телефонные звонки не отвечает.

В интервью jnews.ge епископ Вазген Мирзаханян тоже уклонился от сообщения конкретной информации о новом наместнике и освобождении предыдущего.

В Джавахке освобождение отца Бабкена связывают с недавним инцидентом вокруг установки хачкара в армянонаселенном селе Гумбурдо. Между тем епископ Мирзаханян отрицает связь между отстранением священника и событиями в Гумбурдо.

Однако для общественного деятеля Ваагна Чахаляна эта связь очевидна. После инцидента с хачкаром в Джавахке поднялась волна протеста, которая дала повод для тревоги. Чахалян считает, что недовольство джавахкских армян может привести к новому скандальному инциденту. А недовольство было связано с тем, что Вазген Мирзаханян подписал документ и сделал заявление о том, что церковь в Гумбурдо является грузинской.

“Насколько мне известно, отец Бабкен не присутствовал на этой встрече и не поставил свою подпись под заявлением. Он был слабым звеном, поэтому в этой истории стал козлом отпущения”,- сказал В.Чахалян.

Уже высказывается мнение, что наместничество в Джавахке может быть устранено или присоединено к епархии. Однако Чахалян считает, что такое решение чревато непредсказуемыми последствиями.

“Устранение наместничества просто недопустимо, это нанесет огромный урон духовной жизни Джавахка. Недоумение джавахкцев вполне понятно, поэтому будет лучше, если Армянская Апостольская церковь и лично Вазген Мирзаханян задумаются не об устранении наместничества, если такой вопрос действительно стоит на повестке, а о создании отдельной епархии в Самцхе-Джавахке и Цалке”,- считает председатель фонда “Джавахк” Артюш Григорян.

Некоторые круги армянства Джавахка уже обратились в социальных сетях с открытыми письмами к Католикосу, в которых просят оставить отца Бабкена в его должности. Кроме того, организован сбор подписей под аналогичной просьбой.

Случайно или умышленно, но события в Грузинской епархии ААЦ совпали с открытием железной дороги Карс-Ахалкалак.

“Складывается впечатление, что некоторые лица попытались отвлечь внимание джавахкских армян от столь важного для Джавахка, Грузии и Армении события. Сейчас обсуждается вопрос отстранения отца Бабкена, пишутся письма, собираются подписи, но насколько целесообразно выдвигать такой вопрос в этот исторический период времени?”- с тревогой вопрашает Ваагн Чахалян.

По его мнению, происходящее направлено не на решение, а, наоборот, на углубление проблем армянского населения Джавахка.