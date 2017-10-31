“Разве мы не имеем права жить в этой стране?” - председатель КГД о предоставлении налоговых льгот компании своих сыновей

Председатель Комитета госдоходов при правительстве РА Вардан Арутюнян на прошедшей в парламенте встрече с журналистами сказал, что есть люди, которые, имея большие возможности, выдают себя за необеспеченных и толкают торговцев на проведение акций против администрирования КГД.

“Налоги в установленном законом порядке должны платить все. Нельзя путем проведения акций уклоняться от уплаты налогов”,- сказал Арутюнян в ответ на замечание о том, что в ходе проведения обсуждения ряд торговцев проводили акцию протеста перед зданием парламента.

По словам главы КГД, несколько дней назад состоялась встреча с торговцами, на которой были представлены изменения в Налоговый кодекс, однако они пытаются уклониться от уплаты налогов.

“Будет осуществляться жесткое администрирование. Мы предложили им бесплатную бухгалтерию, но они отказываются, не хотят показывать свой оборот”,- сказал В.Арутюнян.

На вопрос, имел ли он в виду Гагика Царукяна, когда говорил о лицах, толкающих торговцев на акции протеста, председатель КГД отметил, что Царукян – его хороший друг и что он пытался объяснить торговцам, что КГД осуществляет действия в рамках закона.

Арутюнян подчеркнул, что с неплательщиками налогов будет вести борьба, независимо от того, чьи они родственники или друзья.

На вопрос Hetq.am, не свидетельствует ли предоставление правительством налоговых льгот компании, связанной с сыновьями председателя КГД, о столкновениях интересов, председатель КГД ответил: “Отнюдь. Такая льгота предоставляется всем, кто осуществляет вложения в данную отрасль. И вообще, с января импорт машинного ооборудования будет освобожден от налогов. Мои сыновья строят теплицу, разбивают сад. Им, что, не заниматься этим? Мы не имеем права жить в этой стране?” – сказал В.Арутюнян.



Напомним, что на заседании 20 июля компания “Грин фармер”, связанная с сыновьями председателя КГД, получила льготы в виде освобждения от уплаты таможенной пошлины на импорт и отсрочки на три года уплаты НДС.

В ответ на замечание о том, что льготы предоставляются только компаниям, имеющим отношение к родственникам должностных лиц, председатель КГД заметил: “А кто сказал, что родственники должностных лиц не имеют права? Те хозяйствующие субъекты, которые обращаются, получают такие льготы”.

Вардана Арутюняна спросили и о том, почему он не служил в армии. “В 1991 г. я поступил в вуз, который окончил в 1996 г. На момент окончания вуза у меня уже было двое сыновей, поэтому меня освободили. Если это грех, то я прошу прощения у общественности”,- сказал В.Арутюнян.